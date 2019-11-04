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وزيرة التخطيط: 60% من سكان مصر «شباب» تحت سن الـ30

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تتمتع بكونها دولة شابة، لافتة إلى أن نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ نحو 60% مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في "قمة صوت مصر" على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في الفترة بين 3 و6 من نوفمبر الجاري.
وأشارت السعيد إلى أن عقد القمة يأتي في إطار تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادا على خلق فرص المعرفة والإبداع، إلى جانب تمكين مصر من أن تصبح لاعبا فاعلا في المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة بين الحكومة والقطاع
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عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية تتضمن 16 عملية

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي. وأضاف حسين أن شركة IBM تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 676 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليتراجع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

التخطيط: إعداد دليل إلكتروني يضم 520 خدمة حكومية

قالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "اهتمامًا من الوزارة برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها من خلال مواقع إلكترونية، وحرصًا من الوزارة على رفع رضا المواطنين عنها، قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي -giz- بإعداد موقع إلكتروني متكامل لخدمة المواطنين وهو منصة الدليل الإلكتروني للخدمات العامة والمتاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية". جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في مؤتمر رواد التحول الرقمي، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات في مصر.
وزير-الماليه

معيط: رفع كفاءة المنظومة الضريبية لضمان حق الدولة

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، والذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آى. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance «إي فاينينس»؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
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السيسى

السيسي: 78 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ 78 مليار دولار في عام 2018- 2019 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2007- 2008 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف السيسي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية للمضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013- 2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وأضاف الرئيس أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في ذات الشهر من العام السابق.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدا

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا ،الأحد، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.
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