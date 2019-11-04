وزيرة التخطيط: 60% من سكان مصر «شباب» تحت سن الـ30

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تتمتع بكونها دولة شابة، لافتة إلى أن نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ نحو 60% مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في "قمة صوت مصر" على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في الفترة بين 3 و6 من نوفمبر الجاري.

وأشارت السعيد إلى أن عقد القمة يأتي في إطار تنفيذ رؤية 2030 التي تركز على التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة اعتمادا على خلق فرص المعرفة والإبداع، إلى جانب تمكين مصر من أن تصبح لاعبا فاعلا في المجتمع الدولي، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة بين الحكومة والقطاع