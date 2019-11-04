اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

مجلس النواب

أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، إذ ثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.

كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذي سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.ويشمل قرار إعلان حالة الطوارئ على 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون