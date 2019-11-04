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اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، إذ ثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.
كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذي سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.ويشمل قرار إعلان حالة الطوارئ على 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون
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البرلمان يوافق على إنشاء «مدينة زويل»

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا، ورفض نائب واحد فقط. وأدخل المجلس تعديلا واحدا مقدما من الحكومة ممثلةً في وزير التعليم العالي، في المادة 6 بأن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة رئيسا لمجلس الإدارة، وسجل عبد العال في المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه في ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.
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البرلمان يستقر على تشكيل لجنة القيم بنفس أعضائها

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، حيث استقر المجلس على نفس التشكيل القديم للجنة في دور الانعقاد الماضي، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من النواب: «حسن بسيوني - أسامة راضي - خالد عبد العزيز شعبان - أحمد فؤاد أباظة - محممد عبد الغفار - أحمد سميح - محمد مدينة - ثروت بخيت عيسى - شادي أبو العلا - محمد قرقر فتحي ندا - أحمد حلمي الشريف».
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البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وفي7 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة لاحقة، وذلك لأن التشريع يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور.
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رسميا.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد، إذ وجه الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة انتقادا حادا للأعضاء بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة العامة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، والتي تستلزم وافقة ثلثي الأعضاء. وأثار خلل النصاب القانوني للجلسة العامة، غضب الدكتور علي عبد العال، مما دفعه لانتقاد النواب، قائلا: «مفيش إحساس بالمسئولية»، داعيًا رؤساء اللجان النوعية، لإنهاء الاجتماعات للمشاركة في الجلسة العامة.
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طلب إحاطة بشأن سداد فواتير الكهرباء للكنائس

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد المسؤول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تتنصل محافظة القاهرة في الوقت الحالي ممثلة في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، من سداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، الكنيسة الوحيدة بالمدينة، مشيرا إلى أن لديه من المستندات توضح أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد بتحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة.
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طلب إحاطة للصحة بشأن التفتيش على المنشآت الخاصة

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، متابعة أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدوري عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.
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الموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...". واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".
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الأعمال الفنية الهابطة في طلب إحاطة بالبرلمان

وجهت الدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة، ووزيرة الثقافة، بسبب انتشار الأعمال الفنية الهابطة التي كانت سببا في فساد أخلاق بعض الشباب، إذ أن انتشار هذه الأعمال يرجع لغياب الرقابة والمتابعة من جانب أجهزة الدولة في مواجهة الأعمال التي تتنافى مع عادات وقيم الشعب المصري، مؤكدة أن الأمر لم يتوقف عند الأعمال الفنية الهابطة التي تتنافى مع قيم المجتمع، لكن وصل الأمر لتصوير فيديوهات في الشارع ونشرها على مواقع مثل اليوتيوب وتحتوي على حركات غير لائقة وألفاظ بذيئة.
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