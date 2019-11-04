اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري

أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، إذ ثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.
كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذي سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.ويشمل قرار إعلان حالة الطوارئ على 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون
كما وافقت اللجنة العامة على ترشيح عدد 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم، على النحو الذي سيعرض على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه.
ويشمل قرار إعلان حالة الطوارئ على 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.
وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
ثمنت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، موقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة السورية وتأكيدها على وحدة التراب السوري وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور السفير خالد أنيس، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، و نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، لمناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا، حيث تناولت المناقشات العديد من الجوانب.
وأدانت اللجنة بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، وتؤكد أن العمليات العسكرية التركية في سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، كما تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التحركات اللازمة لإرغام النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.