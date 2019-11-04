مقتل 83 تكفيريا وتدمير 115 عربة.. بيان جديد من القوات المسلحة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

القوات المسلحة - أرشيفية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم عن القضاء على 83 تكفيريا فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية، وقالت القوات المسلحة فى بيان اليوم، إن جهود الجيش والشرطة أسفرت خلال الفترة من 28 /09 /2019 وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات تمثلت فى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى "9 على الاتجاه الشمالى الشرقى - 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - 54 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى).

وأسفرت الجهود عن القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة.كما أسفرت