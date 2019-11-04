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مقتل 83 تكفيريا وتدمير 115 عربة.. بيان جديد من القوات المسلحة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
القوات المسلحة - أرشيفية
القوات المسلحة - أرشيفية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم عن القضاء على 83 تكفيريا فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية، وقالت القوات المسلحة فى بيان اليوم، إن جهود الجيش والشرطة أسفرت خلال الفترة من 28 /09 /2019 وحتى اليوم عن تحقيق نجاحات تمثلت فى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعى "9 على الاتجاه الشمالى الشرقى - 52 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - 54 على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى).
وأسفرت الجهود عن القضاء على 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة.كما أسفرت
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مجلس-النواب

البرلمان يوافق على إنشاء «مدينة زويل»

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا، ورفض نائب واحد فقط. وأدخل المجلس تعديلا واحدا مقدما من الحكومة ممثلةً في وزير التعليم العالي، في المادة 6 بأن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة رئيسا لمجلس الإدارة، وسجل عبد العال في المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه في ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.
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البرلمان يستقر على تشكيل لجنة القيم بنفس أعضائها

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، حيث استقر المجلس على نفس التشكيل القديم للجنة في دور الانعقاد الماضي، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من النواب: «حسن بسيوني - أسامة راضي - خالد عبد العزيز شعبان - أحمد فؤاد أباظة - محممد عبد الغفار - أحمد سميح - محمد مدينة - ثروت بخيت عيسى - شادي أبو العلا - محمد قرقر فتحي ندا - أحمد حلمي الشريف».
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البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وفي7 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة لاحقة، وذلك لأن التشريع يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور.
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رسميا.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد، إذ وجه الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة انتقادا حادا للأعضاء بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة العامة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، والتي تستلزم وافقة ثلثي الأعضاء. وأثار خلل النصاب القانوني للجلسة العامة، غضب الدكتور علي عبد العال، مما دفعه لانتقاد النواب، قائلا: «مفيش إحساس بالمسئولية»، داعيًا رؤساء اللجان النوعية، لإنهاء الاجتماعات للمشاركة في الجلسة العامة.
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: استخدام «الطوارئ» بالتوازن بين حماية الحريات والأمن القومي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بيانا أمام مجلس النواب، أشار خلاله إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وفي مستهل كلمته، تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: "هذه الذكرى التى نستعيد فيها جميعا المجد الذى حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذى يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هى أرض الأمجاد والبطولات".
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السيسي يكرم الفريق عبد رب النبي والمشير طنطاوي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق عبد رب النبي حافظ، والمشير حسين طنطاوي، نظرا لأعمالهما الجليلة أثناء قيادتهما للفرقة 16 مشاة والكتيبة 16 خلال حرب أكتوبر المجيدة. وقدم السيسي هدية تذكارية للفريق عبد رب النبي حافظ، كما صافح المشير حسين طنطاوي، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة والتي عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان (أكتوبر.. إرادة وتحد)، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي للنواب: جئتم في ظروف عالمية غير مسبوقة

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط والإصلاح الإداري، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن. وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".
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