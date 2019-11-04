فايلر يطير لسويسرا.. وعودة دوليي الأهلي إلى القاهرة

تحرير:أحمد شحاتة ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

دوليو الأهلي

يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.

كما غادر لاعبو الأهلي الدوليون معسكر الفريق في الإمارات صباح اليوم الإثنين، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة بين الجهاز الفني للمنتخب ومسؤولي النادي، لتعديل موعد عودة الدوليين إلى القاهرة. وجاء تعديل موعد عودة الدوليين للقاهرة قبل انتهاء معسكر

كما غادر لاعبو الأهلي الدوليون معسكر الفريق في الإمارات صباح اليوم الإثنين، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة بين الجهاز الفني للمنتخب ومسؤولي النادي، لتعديل موعد عودة الدوليين إلى القاهرة.



وجاء تعديل موعد عودة الدوليين للقاهرة قبل انتهاء معسكر الفريق بالإمارات، بعدما قرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي.



ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، بينما يعسكر الأهلي في الإمارات للاستعداد للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام وخوض مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري، والتي ستقام في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

