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السعودية: 100 ألف ريال غرامة وسجن وترحيل لمخالفي الإقامة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
العمالة في السعودية
العمالة في السعودية
حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية أصحاب المنشآت بالمملكة من تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية. وأوضح بيان للمديرية بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، "أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحق المخالفين العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين".
ووجهت المديرية، تحذيرا إلى كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية أو يقوم بالتستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل
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دار-الافتاء-المصرية

هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".
وزي-النقل-كامل الوزير-يتفقد-محطة مصر (4)

كامل الوزير: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.
عمرو سليمان أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان

أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
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سحر نصر: نعمل على تشريعات جديدة لزيادة تمكين المرأة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مصر في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض"، والتى افتتحها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويشارك في المنتدى نحو 2000 من المستثمرين ويتحدث فيه نحو 300 من صناع القرار ورجال الأعمال يمثلون أكثر من 30 دولة. وقالت الوزيرة إن النساء يمثلن العمود الفقرى للتنمية فى الدول النامية، ففى إفريقيا يمثلن نحو 50% من سكانها، و49% من سكان مصر.
طائرة- مصر -للطيران (1)

لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

قرر قائد رحلة مصر للطيران، المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي، اليوم الأحد، تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة، وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914"، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبي، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.
الدولار

ماذا تعنى اتفاقية «تجديد» الودائع السعودية في مصر؟

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه، وجاء توقيع الاتفاق بين طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد بن سليمان الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وبلغ حجم الودائع السعودية لدى مصر نحو 7.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وكان من المقرر سداد نحو 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية في مصر خلال العام الجاري، وفقا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر.
ابراهيم- العساف -وزير- الخارجية- السعودي

بأمر الملك سلمان.. إعفاء وزير الخارجية من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، بدلًا من إبراهيم العساف، وذكرت واشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، كما جاء أيضا بالأمر الملكي إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وعين بدلًا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.
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