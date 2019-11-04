السعودية: 100 ألف ريال غرامة وسجن وترحيل لمخالفي الإقامة

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

العمالة في السعودية

حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية أصحاب المنشآت بالمملكة من تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية. وأوضح بيان للمديرية بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، "أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحق المخالفين العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين".

ووجهت المديرية، تحذيرا إلى كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية أو يقوم بالتستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل