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معيط: رفع كفاءة المنظومة الضريبية لضمان حق الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، والذى يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آى. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance «إي فاينينس»؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وأكد معيط أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة، بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل
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عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية تتضمن 16 عملية

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي. وأضاف حسين أن شركة IBM تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 676 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليتراجع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

التخطيط: إعداد دليل إلكتروني يضم 520 خدمة حكومية

قالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "اهتمامًا من الوزارة برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها من خلال مواقع إلكترونية، وحرصًا من الوزارة على رفع رضا المواطنين عنها، قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي -giz- بإعداد موقع إلكتروني متكامل لخدمة المواطنين وهو منصة الدليل الإلكتروني للخدمات العامة والمتاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية". جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في مؤتمر رواد التحول الرقمي، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات في مصر.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

وزيرة التخطيط: 60% من سكان مصر «شباب» تحت سن الـ30

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تتمتع بكونها دولة شابة، لافتة إلى أن نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ نحو 60% مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في "قمة صوت مصر" على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في الفترة بين 3 و6 من نوفمبر الجاري.
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وزير-الماليه

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة في 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة تحرص على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يمكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي. وذكرت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها.
وزير-المالية -محمد-معيط

مصر تسعى للانضمام إلى عضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين، خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية. وقال الوزير، فى لقائه مع ليوناردو أمباسا، رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إن مصر تحرص منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة.
وزارة-المالية

يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.
وزير-الماليه

خفض الديون والتضخم.. أبرز أولويات الإصلاح في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الإصلاح في مصر ترتكز على دعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنّي نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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