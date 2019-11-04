تأجيل اجتماع قوى عاملة البرلمان لاستدعاء وزيري المالية والتخطيط
تحرير:أحمد جاد
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
مجلس النواب
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، تأجيل اجتماعها اليوم لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى يمكن مناقشة والانتهاء من مشكلة عمال التشجير، واتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العمالة، إذ سألت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، ممثل وزارة المالية عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.
من جانبه قال محمد فتحي، ممثل وزارة المالية، إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير مكتوب فيه أنه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنه في عام 2005- 2006، تم إلغاء مشروع التشجير.
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: «هل هذا الكلام هو كلام وزير المالية؟»،
من جانبه قال محمد فتحي، ممثل وزارة المالية، إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير مكتوب فيه أنه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنه في عام 2005- 2006، تم إلغاء مشروع التشجير.
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: «هل هذا الكلام هو كلام وزير المالية؟»، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية «قال كلاما عكس ذلك تماما في الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الحكومة سوف تتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة، بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية حتى يمكن تعيين هؤلاء العاملين».
وتابع وهب الله: «إذا كان هناك حل من الحاضرين ممثلي وزارة المالية، ستستمر اللجنة في عملها، وإذا لم يكن لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب وحل مشكلة عمال التشجير فسيتم تأجيل الاجتماع لحين حضور الوزراء المعنيين، نحن نريد قرارا».
واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل الاجتماع، وضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحل مشكلة عمال التشجير المقدمة من النواب، موضحين أن عمال التشجير عددهم 34 ألفا على مستوى الجمهورية، ويعانون أشد المعاناة بسبب تدني أجورهم وعدم تثبيتهم أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.