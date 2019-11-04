تأجيل اجتماع قوى عاملة البرلمان لاستدعاء وزيري المالية والتخطيط

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

مجلس النواب

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، تأجيل اجتماعها اليوم لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى يمكن مناقشة والانتهاء من مشكلة عمال التشجير، واتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العمالة، إذ سألت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، ممثل وزارة المالية عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.

من جانبه قال محمد فتحي، ممثل وزارة المالية، إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير مكتوب فيه أنه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنه في عام 2005- 2006، تم إلغاء مشروع التشجير. وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: «هل هذا الكلام هو كلام وزير المالية؟»،