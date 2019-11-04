حلوى مولد فاسدة.. ضبط وإعدام 10 أطنان في 10 أيام

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

حلوى المولد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 10 أطنان و25 كجم أغذية ومنتجات حلوى المولد المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات دورية مكثفة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على 1752 منشأة غذائية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2019. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه تم إعدام 9 أطنان و350 كجم هوالك حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 675 كجم حلويات مجهولة المصدر للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم سحب 4434 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من