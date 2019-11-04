التخطيط: إعداد دليل إلكتروني يضم 520 خدمة حكومية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط

قالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "اهتمامًا من الوزارة برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها من خلال مواقع إلكترونية، وحرصًا من الوزارة على رفع رضا المواطنين عنها، قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي -giz- بإعداد موقع إلكتروني متكامل لخدمة المواطنين وهو منصة الدليل الإلكتروني للخدمات العامة والمتاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية". جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في مؤتمر رواد التحول الرقمي، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات في مصر.

وأضافت "لبيب" أن الدليل يتضمن المعلومات التي يحتاج إليها المواطن المصري للحصول على 520 خدمة حكومية هي الأكثر طلبًا من المواطنين؛ على سبيل المثال، خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها، وهو بذلك يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين على