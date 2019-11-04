رياضة

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

«الظروف مهيأة للفوز باللقب الإفريقي والحفاظ على الدوري.. والإصابات قضاء وقدر.. ومعسكر الإمارات حقق أهدافه.. وفايلر يحفّظنا أفكاره التدريبية في الملعب»
تحرير:أحمد شحاتة ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
مروان محسن
مروان محسن
وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
وواصل مروان محسن، قائلا: «فترة التوقف خارج إرادتنا، ولا أخشى أن يتأثر الأهلي بها سلبيا بعدما طالت كثيرا؛ لأن الفريق يستعد جيدا لمرحلة ما بعد استئناف الدوري، ولأن الجميع في الفريق لديهم تركيز تام ورغبة قوية في مواصلة العروض الجيدة بعد عودة المسابقة المحلية وانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
رامي ربيعة - حسين الشحات - محمود وحيد - محمد مجدي أفشة

فايلر يطير لسويسرا.. وعودة دوليي الأهلي إلى القاهرة

يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.
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مؤمن زكريا

مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
مران الأهلي (3)

مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا طلبًا رسميًّا للاتحاد، يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.
رينيه فايلر (1)

فايلر عن دوري الأبطال: لا نركز إلا في مواجهة الزمالك

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تركيز الفريق الأحمر منصب حاليا على بطولة الدوري العام، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام، وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولا بد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.
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