مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.

وأضافت الوزارة، أن قوات الجيش بولاية "باتنة " دمرت ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين، عثر بأحدها على جثة أحد الإرهابيين القتلى خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة "تقليدية الصنع " ومواد غذائية، وملابس، وأغراض مختلفة، كما تم العثور على بندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف " بولاية "غرداية" - وسط البلاد.وفي وقت