إرهاب

مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.
وأضافت الوزارة، أن قوات الجيش بولاية "باتنة " دمرت ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين، عثر بأحدها على جثة أحد الإرهابيين القتلى خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة "تقليدية الصنع " ومواد غذائية، وملابس، وأغراض مختلفة، كما تم العثور على بندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف " بولاية "غرداية" - وسط البلاد.وفي وقت
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داعش

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الإرهابي بشمال شرق مالي

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال مالي الهجوم الإرهابي، الذي استهدف جنود ماليين وفرنسيين أمس الأول الجمعة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر، ما أسفر عن مقتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا. وقال تنظيم الدولة الإسلاميّة - في بيان عبر تطبيق "تلغرام" - "استهدف جنود الخلافة رتل آليات للقوّات الفرنسيّة بالقرب من قرية إنديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي بتفجير عبوة ناسفة". وأضاف "كما استهدف الجيش المالي في المنطقة نفسها، مما أسفر عن مقتل 49 جنديا، مشيرا إلى تسجيل اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة".
أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
أبو بكر البغدادي

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش. وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.
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الارهابي-إبراهيم- حسن-عسيري (2)

ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين، موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.. واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009، وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.
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