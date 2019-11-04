مقتل إرهابي وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال الجزائر
تحرير:أ.ش.أ
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
الجيش الجزائري
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة"، تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.
وأضافت الوزارة، أن قوات الجيش بولاية "باتنة " دمرت ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين، عثر بأحدها على جثة أحد الإرهابيين القتلى خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة "تقليدية الصنع " ومواد غذائية، وملابس، وأغراض مختلفة، كما تم العثور على بندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف " بولاية "غرداية" - وسط البلاد.وفي وقت
وأضافت الوزارة، أن قوات الجيش بولاية "باتنة " دمرت ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين، عثر بأحدها على جثة أحد الإرهابيين القتلى خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة "تقليدية الصنع " ومواد غذائية، وملابس، وأغراض مختلفة، كما تم العثور على بندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف " بولاية "غرداية" - وسط البلاد.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتبسة شمال شرق البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني التابع للجيش، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة للجيش.(التفاصيل)