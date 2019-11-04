أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 676 جنيها
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليتراجع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 676 جنيهًا.
عيار 24: 773 جنيهًا.
عيار 18: 579 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5408 جنيهات.
وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم، بينما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة، شهية
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 676 جنيهًا.
عيار 24: 773 جنيهًا.
عيار 18: 579 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5408 جنيهات.
وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم، بينما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة، شهية المستثمرين للمخاطرة، ما يضغط على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.