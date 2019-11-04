شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

تحرير:كريم أحمد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

حفل افتتاح أمم إفريقيا

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى. شارموفرز ونسمة محجوب مفاجأة بريزنتيشن في حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا..... #ادعم_منتخب_مصر_الأولمبي#efa #efasocial #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/U7DaJTBh4M —