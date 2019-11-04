الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية تتضمن 16 عملية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي. وأضاف حسين أن شركة IBM تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، والخاص بإطلاق المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة. وقال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة