مناقشات حول صلاحيات إدارة هيئة الرقابة الإدارية بالبرلمان

العربي: المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة.. غلاب: المادة يشوبها نوع من الغموض وفي حاجة إلى توضيح وشرح موسع

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة في بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة إلى تدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. جاء ذلك فى إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي.

نصت المادة 35 مكرر 2 على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجالس إدارتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها، ويصدر

نصت المادة 35 مكرر 2 على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجالس إدارتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز مئة ألف جنيه.

وقال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة، إن هذه المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها من أحد، في الوقت الذي تنص فيه المادة على تدخل مجلس الإدارة في تحديد هيكل الملكية، مطالبا ممثلي هيئة الرقابة المالية بتوضيح وجهة نظرهم في هذه الجزئية حتى تكون اللجنة على بيّنة من رؤيتهم.

وهو الأمر الذي اتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، مؤكدا أن هذه المادة يشوبها نوع من الغموض وفي حاجة إلى توضيح وشرح موسع، خاصة أن ضوابط الملكية منصوص عليها في المادة 37 من القانون القائم ببنود مجردة تنطبق على جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال، ومن ثم ما الفائدة من نقلها لصلاحيات مجلس الإدارة؟

من جانبه قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رأت ضرورة أن يكون لمجلس الإدارة دور في تحديد هيكل الملكية حفاظا على نوعية المتعاملين في هذا المجال، خاصة أنه مجال ذو أهمية كبيرة ولا يجوز أن يتم السماح لأي شخص بالتعامل فيه، وهو الأمر الذي دعا الهيئة للتفكير في ذلك حتى تكون هناك ضوابط واضحة ومجردة من قبَل مجلس الإدارة للهيئة تجاه ملكية الشركات، قائلا: «لازم هيئة الرقابة المالية تكون عارفة المتعاملين والملاك للشركات التي تعمل في سوق المال حتى لا يتأثر سلبا».

ولفت إلى أن النص القانوني الحالي الذي ينظم عملية هيكل الملكية لا يتيح الفرص للعديد من الجهات للتعامل مع سوق المال؛ فمثلا البنك المركزي يحتاج لعمل شركة أوراق مالية حكومية، ولا يستطيع مع هذا النص القائم، ومن ثم في حالة نقل الصلاحية لمجلس الإدارة من شأنه أن يسهل هذه الأمور وفق ضوابط محددة، قائلا: «شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي لها وضع خاص ومش أي حد يملكها وده هيكون دور مجلس الإدارة».

واستعرض إبراهيم ضوابط العمل بشأن الملكية طوال الفترات الماضية، وتطورها، وضرورة الحاجة إلى أن يكون لمجلس الإدارة دور في تحديدها حفاظا على سوق المال والمتعاملين فيه، مؤكدا أن هذه رؤية الهيئة والقرار النهائي للجنة.

بينما تدخل النائب عمرو غلاب باستعراضه بنود المادة 37 بالقانون الحالي، مؤكدا أنها متضمنة ضوابط محددة للملكية ومن ثم الإبقاء عليها قد يكون الأفضل مع الإشارة إلى أن التطورات الأخيرة فى أنواع البورصات الجديدة والشركات المتعاملة معها قد تكون الأفضل حتى لا تنقل تحديد هذه الضوابط إلى يد مجلس الإدارة الذي قد يتغير من وقت لآخر، وقد يكون البديل في ضوابط الترخيص.

واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يتحدث من ناحية الاقتصاد بقدر ما يتحدث بالقانون، فيوجد بند قانوني بالقانون القائم يحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، والهيئة تريد أن تنقل هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة الخاص بالهيئة، وهذا أمر مثير للتساؤل حيث قد نفاجأ بوجود مجلس ليس بالصورة والقدرة المطلوبة وليس حكيما فيضع ضوابط ليست بالصورة المطلوبة ومن ثم الأمر يخضع لإطار شخصي، وهو أمر لا يقبل أن يكون في التشريع، ولا بد من بند قانوني واضح ومجرد لضبط هذا الأمر دون تدخل من مجلس الإدارة.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة في هذا الأمر غير مرحب به، بينما اتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الملكية لا بد أن تكون بضوابط مجردة وفق نص قانوني وليست بتدخلات من مجلس الإدارة أيا كان هو.

وسجل مستشار رئيس الهيئة عبد الحميد إبراهيم، بأن الرؤية في تدخل مجلس الإدارة ستكون بضوابط مجردة وليست وفق الهوى، مؤكدا أن الرأي النهائي للجنة الموقرة.