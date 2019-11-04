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مناقشات حول صلاحيات إدارة هيئة الرقابة الإدارية بالبرلمان

العربي: المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة.. غلاب: المادة يشوبها نوع من الغموض وفي حاجة إلى توضيح وشرح موسع
تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
مجلس النواب
مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة في بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة إلى تدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. جاء ذلك فى إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي.
نصت المادة 35 مكرر 2 على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية  الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجالس إدارتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها، ويصدر
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البرلمان يوافق على إنشاء «مدينة زويل»

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا، ورفض نائب واحد فقط. وأدخل المجلس تعديلا واحدا مقدما من الحكومة ممثلةً في وزير التعليم العالي، في المادة 6 بأن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة رئيسا لمجلس الإدارة، وسجل عبد العال في المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه في ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.
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البرلمان يستقر على تشكيل لجنة القيم بنفس أعضائها

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، حيث استقر المجلس على نفس التشكيل القديم للجنة في دور الانعقاد الماضي، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من النواب: «حسن بسيوني - أسامة راضي - خالد عبد العزيز شعبان - أحمد فؤاد أباظة - محممد عبد الغفار - أحمد سميح - محمد مدينة - ثروت بخيت عيسى - شادي أبو العلا - محمد قرقر فتحي ندا - أحمد حلمي الشريف».
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البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وفي7 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة لاحقة، وذلك لأن التشريع يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور.
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رسميا.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد، إذ وجه الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة انتقادا حادا للأعضاء بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة العامة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، والتي تستلزم وافقة ثلثي الأعضاء. وأثار خلل النصاب القانوني للجلسة العامة، غضب الدكتور علي عبد العال، مما دفعه لانتقاد النواب، قائلا: «مفيش إحساس بالمسئولية»، داعيًا رؤساء اللجان النوعية، لإنهاء الاجتماعات للمشاركة في الجلسة العامة.
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مدبولي: مصر ستطلب التدخل الدولي لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطلب التدخل الدولى، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة، مؤكدا: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبى في بعض الثوابت التي كان عليها توافق لكنها تراجعت عنها ووضعت موقف متشدد آخر"، لافتا إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء، والآلية التي سيتم العمل بها ما بعد الملء، وما بعد تشغيل السد باعتبارها ستكون عملية مستدامة.
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السجيني: قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على النواب

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة، وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
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مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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