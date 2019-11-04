3 سنوات من التعويم.. الجنيه يسترد 335 قرشا والبورصة تربح 311 مليار جنيه

قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تحرير أسعار الصرف، وهو القرار الذي ساهم في انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل كبير، غير أنه بدأ استعادة عافيته مرة أخرى

تحرير:أحمد البرماوي ورنا عبد الصادق ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

3 سنوات بالتمام والكمال انقضت منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وهو القرار الذي على أثره شهدت مصر حالة من التوتر الاقتصادي غير المسبوق، صحبها ارتفاع كبير في أسعار غالبية السلع، وذلك نتيجة ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، إذ قرر البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.

وشهد الجنيه المصري تقلبات حادة طوال الثلاث سنوات الماضية، إذ سجل سعر الدولار نحو 19.52 جنيه خلال عام 2016، ليصل حاليا إلى مستوى 16.17 جنيه وهو أقل سعر للدولار في البنوك حاليا، ليرتفع سعر الجنيه بنحو 335 قرشا. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن،

وشهد الجنيه المصري تقلبات حادة طوال الثلاث سنوات الماضية، إذ سجل سعر الدولار نحو 19.52 جنيه خلال عام 2016، ليصل حاليا إلى مستوى 16.17 جنيه وهو أقل سعر للدولار في البنوك حاليا، ليرتفع سعر الجنيه بنحو 335 قرشا.

وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف العام بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.

الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً في 2019

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.



كما أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس»، في مذكرة بحثية، تصنيف العملة الأجنبية طويلة المدى والعملة المحلية طويلة المدى لمصر عند «+B» مع توقعات مستقرة، بينما تم تأكيد التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية قصيرة الأجل والعملة المحلية قصيرة الأجل عند «B».

زيادة تدفقات النقد الأجنبي تدعم قوة الجنيه

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن نحو 200 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري.

ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية ساهم بشكل كبير في تدعيم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار.



وأضاف خضير أن زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية انعكست على إشادة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الصعاب ونجاح برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة.



وتشمل التدفقات الأجنبية الدولارية كلا من إصدار سندات دولارية، بالإضافة إلى التدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها، فضلا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة، وكذلك قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك، وبعض الودائع.

انخفاض الجنيه ناتج عن مصادر غير حقيقية

يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الجنيه بهذا الشكل بعد مرور 3 سنوات على قرار تحرير أسعار الصرف، ناتج عن موارد غير حقيقية، لافتا إلى أنها تعد موارد قصيرة الأجل، مثل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتُعرف بالأموال الساخنة.



وأوضح توفيق أن المصادر الحقيقية التي تساهم في تراجع سعر الدولار بشكل قوي تتمثل في السياحة وإيرادات التصدير، فضلا عن الاعتماد على الإنتاج المحلي كبديل للمستورد، مؤكدا أن مصادر قوة الجنيه تعد غير حقيقية.



من جانبه توقع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة والخبير المصرفي، حدوث استقرار في سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.



وأضاف إبراهيم أن زيادة المعروض من الدولار في البنوك، واستمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج، ونشاط السياحة، كلها عوامل تدعم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

توقعات باستمرار ارتفاع سعر الجنيه

توقع تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن يواجه الجنيه تقلبات فى الفترة المقبلة، لكنه سيرتفع في النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولار بنهاية 2024.



وتوقع التقرير أيضا أن يؤدي التيسير النقدي المتوقع من جانب البنك المركزي إلى تراجع الجنيه، فى الفترة المقبلة، ليصل إلى 17.3 جنيه للدولار بنهاية 2020، و18.23 جنيه نهاية 2021.

ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك حاليا نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.



وتوقع بنك استثمار «بلتون» في تقرير له، أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها، وهو أقصى مستوى فى هذا الاتجاه الصاعد للجنيه.



وتوقع التقرير أن يستمر سعر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال العام الجاري، مع استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام، كما توقع «بلتون» استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020.



بينما توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يحافظ الجنيه المصري على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019.

البورصة تربح 311 مليار جنيه منذ قرار التعويم

استطاعت البورصة المصرية على مدار الـ3 سنوات الماضية التي شهدت خلالها المنظومة الاقتصادية سلسلة من الإجراءات والقرارات في إطار تنفيذ برنامج إصلاح يهدف لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشكلات الهيكلية التي عانت منها المنظومة خلال السنوات السابقة، أن تعيد بناء جسور الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، والتي وجدت في السوق المصرية منصة للنمو وتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية.



ونجحت البورصة في الاستفادة من هذا القرار لترتفع القيمة السوقية بالبورصة المصرية منذ قرار التعويم بنحو 311 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 417 مليار جنيه بنهاية جلسة 2 نوفمبر 2016 إلى 728 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.



وبحسب خبراء سوق المال، تشهد الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من المؤسسات المالية بتنويع وتنشيط الأدوات التمويلية غير المصرفية جنبًا إلى جنب مع القطاع المصرفي، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات وتدشين المزيد من المشروعات الجديدة بمختلف القطاعات، والبورصة تعد إحدى هذه الأدوات التمويلية بوصفها منبرا رئيسيا لتمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة عبر زيادات رؤوس أموال أو طرح حصص من الأسهم للاكتتابات العامة.



وتتمتع البورصة خلال الفترة الأخيرة بنظرة إيجابية طويلة الأجل من قبَل أغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية، خاصة بالتزامن مع التعديلات الأخيرة التي شهدها القانون المنظم لسوق المال والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل أدوات مالية جديدة، لا سيما الاقتراض بغرض البيع والعمل على تنشيط التداول على السندات، وبحسب الخبراء فمن المتوقع أن تصب هذه السياسة بشكل مباشر في قدرة السوق على استقبال إصدارات جديدة وتوفير السيولة اللازمة لها سواء كانت شركات خاصة أو شركات حكومية ضمن البرنامج المخطط تنفيذه من قبل الحكومة.



وترى نهى الغزالي، العضو المنتدب لشركة «فاروس لبنوك الاستثمار»، أن الفترة الحالية تشهد بدء تلاشي التأثيرات السلبية قصيرة الأجل التي لاحقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول وقدرتها على جني الثمار الإيجابية للقرارات الأخيرة، التي ستسهم في ارتفاع شهية المستثمرين بمختلف فئاتهم للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية سواء فى الشركات المدرجة أو غير المقيدة بالسوق.



وأضافت أن البورصة حاليا مؤهلة لجذب مزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية، مقارنة بباقي أسواق المنطقة بدعم من العوامل والمقومات، لا سيما التنوع القطاعي والاستثماري، مشيرة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد ترويجا مباشرا للشركات المصرية وإعادة تقييم للمستثمرين الأجانب للسوق، فضلا عن كونه خطوة لتنويع قاعدة المستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم المتداولة، لتشمل كل القطاعات الاستثمارية.



