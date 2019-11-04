«عاريان داخل البانيو».. لغز جثتي خليجي وخادمة بالهرم

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

بانيو

48 ساعة اختفت خلالها "أ. ش" عن منزل أسرتها بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تسرب الشك إلى داخل والدها وشقيقتها، فأخرج كل منهما هاتفه الجوال للاطمئنان عليها خاصة أنها لم تعتد المبيت خارج المنزل، ومع عدم رد صاحبة السيدة الثلاثينية، قرر الأب وابنته التوجه إلى محل عملها لدى ثري عربي بمنطقة الهرم، طرقا الباب بشدة دون جدوى، فجاءت الخطوة التالية بكسر الباب، ثم بحثا عنها في غرف الشقة حتى وقعت أعينهما على مشهد هو الأصعب، حيث وجدا جثتين عاريتين داخل "البانيو" وبجوارهما متعلقاتهما.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بالعقار 1 شارع الخلفاء الراشدين. وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الصغير، وعُثر على كل من "عبد القادر. ع" 74 سنة، سعودي الجنسية، و"أ. ش" 38 سنة، خادمة مقيمة بكرداسة،

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بالعقار 1 شارع الخلفاء الراشدين. وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الصغير، وعُثر على كل من "عبد القادر. ع" 74 سنة، سعودي الجنسية، و"أ. ش" 38 سنة، خادمة مقيمة بكرداسة، عاريين داخل البانيو، وبجوارهما زجاجات خمور وأقراص منشطات جنسية.



والد وشقيقة الخادمة قررا أنها تعمل طرف المُسن السعودي، ولم تعد إلى المنزل منذ يوم الجمعة، وأنهما حاولا الاتصال بها دون رد، وعند حضورهما كسرا باب الشقة وعثرا عليهما، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو اختناق من الغاز.



