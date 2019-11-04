جريمة

«عاريان داخل البانيو».. لغز جثتي خليجي وخادمة بالهرم

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
بانيو
بانيو
48 ساعة اختفت خلالها "أ. ش" عن منزل أسرتها بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تسرب الشك إلى داخل والدها وشقيقتها، فأخرج كل منهما هاتفه الجوال للاطمئنان عليها خاصة أنها لم تعتد المبيت خارج المنزل، ومع عدم رد صاحبة السيدة الثلاثينية، قرر الأب وابنته التوجه إلى محل عملها لدى ثري عربي بمنطقة الهرم، طرقا الباب بشدة دون جدوى، فجاءت الخطوة التالية بكسر الباب، ثم بحثا عنها في غرف الشقة حتى وقعت أعينهما على مشهد هو الأصعب، حيث وجدا جثتين عاريتين داخل "البانيو" وبجوارهما متعلقاتهما.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل شقة بالعقار 1 شارع الخلفاء الراشدين. وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الصغير، وعُثر على كل من "عبد القادر. ع" 74 سنة، سعودي الجنسية، و"أ. ش" 38 سنة، خادمة مقيمة بكرداسة،
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فحص 17 مشتبها فيه وإزالة 108 حالات تعدّ بالهرم

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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القبض على 25 تاجر مخدرات و7 قطع سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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ضبط 23 مخالفة في حملة تموينية على مخابز بالجيزة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مرور الجيزة تضبط 42 «توك توك» خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف و659 مخالفة مرورية متنوعة.
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«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
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القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
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ليلة سقوط جواهرجي «نصاب» في مصر الجديدة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية، إذ تبلّغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبَل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها.
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قتل والده العجوز ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت السرير

جريمة قتل بشعة سجلها دفتر نوبتجية قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ونائبه الرائد هيثم عادل، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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