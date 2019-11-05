لمتبعي الحمية النباتية.. المنتجات الحيوانية مهمة

لا مانع من تناول المنتجات الحيوانية، مثل البيض والألبان وغيرها من الأطعمة، ولكن بكميات معتدلة للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب الحصول على مزيد من الكيلو الجرامات.

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فيتامينات

هل نتناول الطعام للتخلص من احساس الجوع فقط؟ لا تعد الأهمية الوحيدة، ولكن من أجل الحصول على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن(المنجنيز والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور)، وبالنسبة للفيتامينات ، فجميعها هامة ونحتاجها دائمًا، ولكن قد لا تستطيع الحصول على العناصر التي ترغب بها من النباتات فقط، وخاصة لمتبعي الحمية النباتية، لابد من تناول المنتجات الحيوانية كالبيض والألبان، للحفاظ على صحة الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".

يعتبر النظام الغذائي النباتي من الأنظمة الصحية، التي ينصح بها خبراء التغذية، كما إنها ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، والتقليل من خطورة الوزن الزائد، إضافة إلى الوقاية من أمراض القلب، وأنواع من مرض السرطان، ومع ذلك، يصعب الحصول على بعض العناصر الغذائية من الأطعمة النباتية، وبناء على ذلك، من المهم أن