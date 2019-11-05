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لمتبعي الحمية النباتية.. المنتجات الحيوانية مهمة

لا مانع من تناول المنتجات الحيوانية، مثل البيض والألبان وغيرها من الأطعمة، ولكن بكميات معتدلة للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب الحصول على مزيد من الكيلو الجرامات.
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فيتامينات
فيتامينات
هل نتناول الطعام للتخلص من احساس الجوع فقط؟ لا تعد الأهمية الوحيدة، ولكن من أجل الحصول على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن(المنجنيز والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور)، وبالنسبة للفيتامينات ، فجميعها هامة ونحتاجها دائمًا، ولكن قد لا تستطيع الحصول على العناصر التي ترغب بها من النباتات فقط، وخاصة لمتبعي الحمية النباتية، لابد من تناول المنتجات الحيوانية كالبيض والألبان، للحفاظ على صحة الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
يعتبر النظام الغذائي النباتي من الأنظمة الصحية، التي ينصح بها خبراء التغذية، كما إنها ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، والتقليل من خطورة الوزن الزائد، إضافة إلى الوقاية من أمراض القلب، وأنواع من مرض السرطان، ومع ذلك، يصعب الحصول على بعض العناصر الغذائية من الأطعمة النباتية، وبناء على ذلك، من المهم أن
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نظام الكيتو جيد ولكن.. اعرفي عيوبه

أصبح نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات منتشرا بين الرجال والنساء، ولكن ظهرت له بعض الآثار الجانبية التي تأتي في مقدمتها رائحة الفم الكريهة، خاصة عند البدء به، وذلك بسبب زيادة الكيتون الموجود في البول والتنفس، الذي يجعل رائحة أنفاسك متغيرة. قالت سارة جارفيس ، المديرة السريرية لـ Patient.into: "رائحة التنفس الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنظام الكيتو، فعلى الرغم أنه نظام غذائي مقيد للغاية، لكن من غير المفاجيء أن يكون له آثار جانبية أخرى، حيث شبه البعض رائحة النفس بالأسيتون - مزيل طلاء الأظافر".
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التوتر منافس لضغط الدم.. يسبب مشكلات في الرئة

إذا قمت بمشاهدة اليوتيوب، ستجد ملايين الفيديوهات التي تعرض أضرار التوتر والاكتئاب، وإلى أي مدى تزداد حالات الوفاة نتيجة ذلك؛ لذا لا بد من وقفة مع النفس، حتى لا تجد نفسك تائهًا بين أمراض ليس لها آخر، وتوجد بعض الأعراض المصاحبة للتوتر؛ مثل التعب والإرهاق وعدم القدرة على التحمل واضطرابات النوم، والشعور بالفشل وأن الحياة كلها تقف أمامك. وبجانب ذلك توجد بعض المضاعفات التي ينبغي الالتفات إليها قبل أن تصل إلى أمراض بالغة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health 24".
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لأول مرة.. علماء يكشفون «فضلات الدماغ» أثناء النوم

كشفت دراسة طبية هي الأولى من نوعها، ما يتخلص منه دماغ الإنسان حين يخلد إلى النوم، لأجل إراحة الجسم والمساعدة على مواصلته العمل، بشكل طبيعي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن السائل الدماغي الشوكي، يخضع لعملية شبيهة بالغسيل، من خلال عدة موجات، أثناء النوم، وهذا الأمر يؤدي إلى التخلص من أشياء تعادل الفضلات. ويقول الباحثون إن وظيفة النوم لا تقف عند إعادة تنشيط، وإنما تتيح المجال أمام إنجاز عملية "تنظيف" في دماغ الإنسان.
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4 أطعمة عالية في الكوليسترول ولكنها صحية

يعد الكوليسترول من الأشياء التي يقلق منها جميع الأشخاص، لأن ارتفاعه يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، والابتعاد تمامًا عن الدهون المصنعة. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكوليسترول، لكنها صحية بشكل كبير؛ على سبيل المثال: الكبدة والبيض والجبنة، لذا يجب أن تتناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك، فليس لها آثار جانبية. وذلك نقلا عن موقع "health line".
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الفاصوليا والكركم.. 6 أطعمة تحارب البرد

نزلات البرد من أكثر الأمراض المنتشرة مع تغيُّر الفصول، خاصة في فصلي الخريف والشتاء؛ لذا يُنصح بتناول أطعمة محددة لتقوية الجهاز المناعي، ليصبح قادرًا بشكل كبير على مكافحة العدوى والتقليل من فرص الإصابة؛ فعلى سبيل المثال، عليك تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الأمراض، والتقليل من الالتهابات في الجسم، فاحرص على تناول بذور الكتان والفاصوليا والكيوي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health".
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