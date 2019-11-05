لمتبعي الحمية النباتية.. المنتجات الحيوانية مهمة

لا مانع من تناول المنتجات الحيوانية، مثل البيض والألبان وغيرها من الأطعمة، ولكن بكميات معتدلة للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب الحصول على مزيد من الكيلو الجرامات.
هل نتناول الطعام للتخلص من احساس الجوع فقط؟ لا تعد الأهمية الوحيدة، ولكن من أجل الحصول على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن(المنجنيز والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور)، وبالنسبة للفيتامينات ، فجميعها هامة ونحتاجها دائمًا، ولكن قد لا تستطيع الحصول على العناصر التي ترغب بها من النباتات فقط، وخاصة لمتبعي الحمية النباتية، لابد من تناول المنتجات الحيوانية كالبيض والألبان، للحفاظ على صحة الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
يعتبر النظام الغذائي النباتي من الأنظمة الصحية، التي ينصح بها خبراء التغذية، كما إنها ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، والتقليل من خطورة الوزن الزائد، إضافة إلى الوقاية من أمراض القلب، وأنواع من مرض السرطان، ومع ذلك، يصعب الحصول على بعض العناصر الغذائية من الأطعمة النباتية، وبناء على ذلك، من المهم أن
يعتبر النظام الغذائي النباتي من الأنظمة الصحية، التي ينصح بها خبراء التغذية، كما إنها ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، والتقليل من خطورة الوزن الزائد، إضافة إلى الوقاية من أمراض القلب، وأنواع من مرض السرطان، ومع ذلك، يصعب الحصول على بعض العناصر الغذائية من الأطعمة النباتية، وبناء على ذلك، من المهم أن تكون على دراية كاملة، بضرورة تكملة نظامك الغذائي، للحفاظ على الصحة أو الأداء البدني، وما يلي بعض من العناصر الهامة، التي لايشتمل عليها النظام الغذائي النباتي :
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1-فيتامين B12
يعتبر من المغذيات الحيوية التي يحتاجها الجسم باستمرار، وغالباً يوجد في الأطعمة التي تنتمي إلى مصدر حيواني، على سبيل المثال الأسماك ومنتجات الألبان والبيض، ويعرف أيضًا باسم "كوبالامين"، ويعمل على نمو خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على الوظائف العصبية، بما في ذلك المخ، لذا وضحت العديد من الدراسات إن بدون تناول المكملات الغذائية أو الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين، يتعرض متبعي الحمية النباتية إلى نقص في فيتامين B12، وللحصول على هذا العنصر الغذائي، يمكنك استهلاك البيض ومنتجات الألبان، وبالنسبة للأعراض التي تنتج عن نقص هذا الفيتامين، ما يلي بعض منها :
الضعف و التعب
ضعف وظائف المخ
الاضطرابات العصبية
الاضطرابات النفسية
الاضطرابات العصبية
فقر الدم
روابط محتملة لمرض الزهايمر
الروابط المحتملة لأمراض القلب
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2-التورين
يوجد في أنسجة الجسم، بما في ذلك المخ والقلب والكليتين، وقد تكون وظائفة في الجسم غير واضحة، ولكن يلعب دور هام في وظائف العضلات، ومضاد قوي للأكسدة، يوجد هذا المركب في الأطعمة الحيوانية فقط، بما في ذلك الأسماك والمأكولات البحرية واللحم ومنتجات الألبان والدواجن، كما وضحت العديد من الدراسات إن الانظمة النباتية لا تحتوي على قدر كافٍ من هذا المركب، لذ يجب استهلاك الأطعمة الغنية بالتورين، لتعويض النقص.
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3-الكرياتين
يوجد بشكل كبير في المنتجات الحيوانية، وبالنسبة لجسم الإنسان، يخزن هذا العنصر الغذائي في العضلات، ولكن يوجد بشكل كبير في المخ، لذا أشهر المكملات الغذائية المستخدمة في بناء العضلات، تحتوي على معدلات عالية من الكرياتين، يعتبر غير حيوي في نظامك الغذائي، لأن الكبد ينتج كميات مناسبة منه، ومع ذلك، وضحت العديد من الدراسات إن متبعي الحمية النباتية، يعانون من عجز الكرياتين في العضلات، لذ يحب تناول مكملات تحتوي على الكرياتين بالنسبة لهم، للتحسين من الأداء البدني من جانب، ومن جانب آخر تحسين وظائف المخ مثل الذاكرة.
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لا مانع من تناول المنتجات الحيوانية، مثل البيض والألبان وغيرها من الأطعمة، ولكن بكميات معتدلة للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب الحصول على مزيد من الكيلو الجرامات التي تفسد مظهرك.
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