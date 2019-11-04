البرلمان يستقر على تشكيل لجنة القيم بنفس أعضائها

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

مجلس النواب

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، حيث استقر المجلس على نفس التشكيل القديم للجنة في دور الانعقاد الماضي، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من النواب: «حسن بسيوني - أسامة راضي - خالد عبد العزيز شعبان - أحمد فؤاد أباظة - محممد عبد الغفار - أحمد سميح - محمد مدينة - ثروت بخيت عيسى - شادي أبو العلا - محمد قرقر فتحي ندا - أحمد حلمي الشريف».

وحددت اللائحة آليات عمل لجنة القيم، حيث يُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة