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مزايا وعيوب.. أكثر 6 سيارات SUV مبيعًا في مصر

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» عن أكثر السيارات الـSUV مبيعًا خلال سبتمبر
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
كيا سبورتاج تتربع على عرش الـSUV
كيا سبورتاج تتربع على عرش الـSUV
أظهرت بيانات التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مبيعات السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها SUV والكروس أوفر CUV، خلال شهر سبتمبر 2019، كاشفة عن صعود وسيطرة كيا سبورتاج على صدارة ترتيب هذه الفئة بالسوق المحلية للسيارات، متفوقة على نظيرتها الكورية هيونداي توسان للمرة الثانية فى شهر سبتمبر. ونرصد في هذا التقرير مميزات وعيوب السيارات الست الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئة، وهي «كيا سبورتاج، هيونداي توسان، رينو كادجار، نيسان قشقاي، رينو داستر، جيلي إمجراند X7».
1- كيا سبورتاج استقرت السيارة الآتية من كوريا الجنوبية كيا سبورتاج فى المركز الأول بالقائمة، بـ851 سيارة مبيعة في يوليو، ونجحت سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة كثيرين من المصريين. وتأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع،
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فولفو-إكس -سي – 40

فولفو XC40.. إمكانات ضخمة جذبت الانتباه في مصر

قدمت شركة فولفو عبر وكيلها التجاري في مصر، عز العرب، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة XC 40، والتي تمتلك شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية. لا شك أن صدور XC 40 الجديدة، يمثل نقلة في إصدارات شركة فولفو السويدية في مصر، وبالأخص خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت إصدار العديد من الموديلات الرائعة للشركة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن سيارة فولفو استطاعت إقناع العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق مؤخرًا بشكل واضح وظاهر للجميع.
بيجو 508

أفضل سيارات «بيجو- ستروين» في الأسواق العالمية

تميزت صناعة السيارات الفرنسية بالاعتمادية والأناقة، وهو الأمر الذي ساعدها على البقاء في منافسة واضحة مع الموديلات الفاخرة التي تنتجها الشركات الألمانية، أو حتى مع الإصدارات الاعتمادية، مثل الموديلات الخاصة بالمصنعين الكوريين في الأسواق العالمية. وبإضافة شركة أوبل إلى "PSA" خلال العام الماضي، بات من الواضح أن الأخيرة تسعى للحصول على شرائح أكبر من الأسواق العالمية، مستغلة الموديلات الرائعة التي تقدمها في العديد من البلدان على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.
فولكس-فاجن-جولف

سيارات سوف تمتلكها لما بعد 400 ألف كيلومتر

تقاس دومًا قدرات السيارات بشكل رئيسي بالمسافة الإجمالية التي يمكنها سيرها بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة، وهو الأمر الذي يرجح كفة بعض الموديلات على حساب غيرها، وبالأخص في ما يتعلق بالسيارات المستعملة في الأسواق العالمية المختلفة. وتمتلك بعض الموديلات القدرة على السير لمسافات تزيد على 400 ألف كيلومتر بشكل إجمالي، وهو ما يعني أنها تمتلك القدرة على الاحتفاظ بكفاءتها الفنية لعدد كبير من السنوات، قد يصل إلى 12 عامًا، دون أن تعاني كثيرًا على مستوى المحرك القوي.
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تويوتا ياريس 2019

سيارات يبحث عنها الجمهور دومًا عبر الإنترنت

بالنظر إلى العديد من الأمور المتعلقة بالسيارات، تبقى الموديلات التي يمكن استخدامها في المدن بشكل اعتيادي هي الأكثر طلبًا وبحثًا من قبَل جمهور السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي بدوره يجعلها ذات مرتبة عالية على مستوى العالم. وتظل هذه السيارات هي الأكثر قدرة على تلبية طموحات الجمهور فى الأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يفسر رغبته في البحث المستمر عنها، ومن ثم متابعة أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا وتقنيات حديثة خلال السنوات القليلة الماضية.
رينو داستر

ارتفاع المبيعات 11.8%| أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا

عقب مرور 9 أشهر كاملة على تطبيق المرحلة الأخيرة في اتفاقية إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، خسر الجميع داخل سوق السيارات المحلية، وفازت سيارات العلامات الأوروبية، بعد أن كشفت بيانات مركز معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 10% خلال أول 8 أشهر من 2019، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت بنسبة 11.8% لتصل إلى 17 ألفًا و486 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ15 ألفا و646 مركبة، العام الماضي. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا خلال 8 أشهر.
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