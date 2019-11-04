مزايا وعيوب.. أكثر 6 سيارات SUV مبيعًا في مصر

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكشفت بيانات «أميك» عن أكثر السيارات الـSUV مبيعًا خلال سبتمبر

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

أظهرت بيانات التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مبيعات السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها SUV والكروس أوفر CUV، خلال شهر سبتمبر 2019، كاشفة عن صعود وسيطرة كيا سبورتاج على صدارة ترتيب هذه الفئة بالسوق المحلية للسيارات، متفوقة على نظيرتها الكورية هيونداي توسان للمرة الثانية فى شهر سبتمبر. ونرصد في هذا التقرير مميزات وعيوب السيارات الست الأكثر مبيعًا ضمن هذه الفئة، وهي «كيا سبورتاج، هيونداي توسان، رينو كادجار، نيسان قشقاي، رينو داستر، جيلي إمجراند X7».

1- كيا سبورتاج استقرت السيارة الآتية من كوريا الجنوبية كيا سبورتاج فى المركز الأول بالقائمة، بـ851 سيارة مبيعة في يوليو، ونجحت سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة كثيرين من المصريين. وتأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع،

1- كيا سبورتاج



استقرت السيارة الآتية من كوريا الجنوبية كيا سبورتاج فى المركز الأول بالقائمة، بـ851 سيارة مبيعة في يوليو، ونجحت سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة كثيرين من المصريين.

وتأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع، وتوفر الشركة الكورية خيارين من المحركات، الأول للفئات الأربع الأولى بسعة 1600 سي سي وقوة 140 حصانا، والخيار الثاني هو للنسخة GT، حيث تتوفر بمحرك سعة 1600 سي سي وقوة 177 حصانا.

تتوفر سبورتاج في السوق بخمس فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 425 ألف جنيه، و525 ألفا، و660 ألف جنيه للسيارة التربو.

من أكثر العيوب التي اشتكى منها مُلاك السيارة كيا سبورتاج، الاستهلاك المرتفع للوقود بشكل كبير، حيث تستهلك السيارة نحو 8 ألتار لقطع مسافة 100 كيلومتر.

2- هيونداي توسان

تراجعت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان الكروس أوفر متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية إلى المركز الثاني بقائمة أكثر السيارات الـSUV مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلية، للشهر الثاني على التوالي بعد أن كانت متصدرة منذ بداية العام، بواقع 654 سيارة مبيعة خلال شهر سبتمبر المنصرم، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتبلغ أسعار الفئة الأولى من السيارة الكورية في مصر 420 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 445 ألفا، والثالثة بقيمة 470 ألف جنيه، وسعر الفئة الرابعة 474 ألفا، والفئة الخامسة 525 ألف جنيه.

يتوفر للسيارة خياران للمحركات، الأول متاح للفئات الأربع الأولى من السيارة، وهو محرك جاما GDI، يعمل بالحقن المباشر للوقود بسعة 1591 سي سي، وتبلغ قوة هذا المحرك 130 حصانا عند 6300 دورة فى الدقيقة، بينما يصل عزمه الأقصى إلى 161 نيوتن. متر عند 4850 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة من المحرك للعجلات عن طريق ناقل أتوماتيكي لست سرعات فى الفئات الأربع الأولى للسيارة.

تعتمد السيارة على محرك ذى شاحن تربو T-GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود، تبلغ سعته 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 175 حصانا عند 5500 دورة فى الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 265 نيوتن. متر عند 1500- 4500 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة للعجلات فى الفئات المزودة بهذا المحرك من خلال ناقل أتوماتيكي مزدوج الخانق لسبع سرعات. وتصل سعة خزان الوقود فى السيارة إلى 62 لترا.

يعاب على توسان رغم تصميمها الجذاب ومميزاتها الكثيرة، أنها ليست سيارة مثالية، حيث تعد قوة المحرك والعزم أقل من منافستها كيا سبورتاج، كما أن استهلاكها للبنزين مرتفع حيث تحتاج إلى 7.6 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، كما أن بعض الإصدارات فيها تعاني من خلل في قفل غطاء المحرك.

3- رينو كادجار

نجحت رينو كادجار 2019 فى اقتناص المركز الثالث فى القائمة، بمبيعات وصلت إلى 415 سيارة في سبتمبر، وهذه السيارة من فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، ومتوفرة بنظام دفع أمامي أو رباعي للمحركات، وسعة المحرك 1200 سي سي تربو، بمتوسط استهلاك الوقود 5.7 لتر في 100 كيلومتر، بجنوط رياضية مقاس 17، وفتحة سقف بانوراما، تتمتع بوجود وسائل الراحة والأمان، وتبلغ السرعة القصوى 192 كيلومترا في الساعة.

ويتم طرح الفئة الأولى بسعر 394 ألف جنيه، والفئة الثانية 424 ألفا، والثالثة بـ444 ألف جنيه، والرابعة بـ448 ألفا، والخامسة بـ465 ألف جنيه.

وتتمتع بنظام فرامل ABS المانع للانزلاق، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ويوجد بها مثبت سرعة، وتحتوى على نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تحتوى على نظام ذكى لركن السيارة، وتتميز بارتفاعها عن الأرض 200 سنتيمتر، وتبدأ أسعارها الرسمية من 405.000 جنيه وحتى 470.000 جنيه.

واشتكى عدد من مستخدمي السيارة من المكيف، نظرًا لأنه يأخذ وقتا طويلا نسبيا حتى يعمل بكامل طاقته، واشتكوا أيضًا من عدم توفر قطع غيار السيارة بسهولة، بالإضافة إلى ارتفاع سعرها، وانتقد كثيرون استهلاك السيارة كميات كبيرة من الوقود.

4- نيسان قشقاي

صعدت نيسان قشقاي، أحد أبرز موديلات SUV المدمجة فى مصر، للمركز الرابع فى قائمة أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعًا في مصر، بـ254 وحدة مبيعة، وتمتلك السيارة مجموعة من المقومات التي تساعدها على الحصول على مكانة جيدة في السوق المحلية، حيث تتمتع بتصميم جيد طرأت عليه بعض التغييرات فى المصابيح الأمامية وحاجزي الصدمات ومصابيح الضباب.



وتعد قشقاي إحدى أفضل السيارات فى فئتها من حيث مقاومة الهواء، ما يسهم في تقليل استهلاكها للوقود. وتتوافر السيارة محليا بثلاث فئات مختلفة التجهيز، يبلغ سعر الفئة الأولى 404 آلاف جنيه، والفئة الثانية بـ435 ألف جنيه، والثالثة بـ465 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك ذى 4 سلندرات وشاحن تربو تبلغ سعته 1200 سى سى وتبلغ قوته 117 حصانا عند 4500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 190 نيوتن. متر عند 2000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل سرعات CVT متغير النسب بشكل مستمر. ويتميز المحرك بتقنية عالية وأداء قوى، علاوة على التوفير فى استهلاك الوقود.

يعاب على هذه السيارة أن عزلها ليس بالدرجة المطلوبة، كما أن سعة الموتور -1200 سي سي- تعد ضعيفة بالقياس إلى حجم ووزن السيارة، كما أن «العفشة خشنة» وهو ما يظهر بقوة في المطبات، وإن كانت سمة السيارات الرياضية قوة العفشة.

5- رينو داستر

استقرت رينو داستر فى المرتبة الخامسة بمبيعات تقدر بـ249 وحدة مبيعة، بأسعار تنافسية كبيرة تبدأ من 318 ألف جنيه، واحتلت السيارة المركز الأول فى قائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا فى الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بعدد 1142 سيارة.

تستطيع السيارة تحقيق معدل تسارع متوسط، حيث تتمكن من الانتقال من وضع الثبات إلى السير بسرعة مقدارها 100 كم/ ساعة في زمن 11.9 ثانية، كما تصل أقصى سرعة ممكنة لسيارة رينو داستر إلى 172 كيلومترا/ ساعة.

وعلى مستوى استهلاك السيارة للوقود، فإنها تنتمي إلى الشريحة المتوسطة من السيارات في مصر، حيث تستطيع السير لمسافة 100 كيلومتر باستهلاك للوقود لا يتخطى 6.6 لتر في المتوسط، وهي الحالة التي تبدو مزيجا بين السير على الطرق السريعة وداخل المدن، ويصل هذا المعدل إلى 5.8 لتر/ 100 كم في حالات السفر على طرق سريعة.

6- جيلي إمجراند X7

تراجعت السيارة الصينية جيلي إمجراند X7 للمركز السادس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا في سبتمبر، بـ209 وحدات مبيعة، وهي سيارة كروس أوفر رياضية مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1300 سي سي، ينتج قوة 107 أحصنة ميكانيكية فقط، وتصل أقصى سرعة لها إلى 185 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال التسارع 10.5 ثانية.

ورفعت شركة السيارات الصينية «جيلي» في مصر سعر سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «إمجراند إكس 7» بداية شهر أغسطس الماضي، وذلك عقب تخفيض سعرها ثلاث مرات آخرها كان خلال شهر يوليو المنقضي، وجاءت الزيادة السعرية بقيمة 4.000 جنيه، ليرتفع سعر فئتها الوحيدة من 275.000 جنيه إلى 279.000 جنيه.