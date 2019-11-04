أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير أرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق آرسين فينجر، سيكون خيارا جيدا، خاصة أن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن يحتاج إلى وقت للتأقلم. وتابعت أن ميكيل أرتيتا الذي يعمل مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، لديه علاقة جيدة مع

وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير أرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق آرسين فينجر، سيكون خيارا جيدا، خاصة أن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن يحتاج إلى وقت للتأقلم.



وتابعت أن ميكيل أرتيتا الذي يعمل مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، لديه علاقة جيدة مع المسؤولين في أرسنال وجماهير النادي، ولذلك سيكون خيارا جيدا لخلافة إيمري.



وأضاف التقرير أن أرتيتا ربما يكرر تجربة فرانك لامبارد مع تشيلسي، خاصة أن لديه خبرة جيدة بالعمل مع مدرب مثل جوارديولا في مانشستر سيتي.



وتحدثت صحيفة "ميرور" عن المرشح الأخير ماسيمليانو أليجري، إذ وصفته بأنه أحد أفضل المرشحين لتولي المهمة، لكنه يفتقر إلى خبرة تدريب فريق في الدوري الإنجليزي.

