رياضة

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير أرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق آرسين فينجر، سيكون خيارا جيدا، خاصة أن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن يحتاج إلى وقت للتأقلم. وتابعت أن ميكيل أرتيتا الذي يعمل مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، لديه علاقة جيدة مع
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الافتتاح (5)

شارموفرز ونسمة محجوب يحييان حفل افتتاح كأس الأمم

كشفت شركة بريزنتيشن، المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة. واتفقت شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي، مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح، الذي سيشهد أيضا العديد من الفقرات الأخرى. ويعود نظام "تذكرتي" للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم 2019، التي أقيمت في مصر العام الجاري.
مروان-محسن

مروان: أتحدى الإصابات بالصبر.. والجمهور الدرع الواقي

وصف مروان محسن، مهاجم الأهلي، استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد عودة الدوري بالجيدة والقوية، مؤكدا أن الجميع في الفريق عازمون على استمرار النتائج القوية التي تحققت قبل فترة التوقف. وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية وحققنا نتيجة قوية في مباراتي دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال أمام كانو سبورت ذهابا وإيابا، ونجحنا في استعادة ذاكرة الفوز إفريقيًّا خارج الديار ثم حصدنا لقب السوبر المحلي أمام منافسنا التقليدي الزمالك، وتوالت بعدها الانتصارات المحلية بعروض قوية ونتائج كبيرة إلى أن توقف الدوري لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي خلال نوفمبر الجاري».
رامي ربيعة - حسين الشحات - محمود وحيد - محمد مجدي أفشة

فايلر يطير لسويسرا.. وعودة دوليي الأهلي إلى القاهرة

يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.
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إيمري (2)

شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
مورينيو‎

أرسنال ينفي أنباء اجتماعه مع مورينيو

انتشرت العديد من التقارير الإنجليزية في الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن اجتماع وفد من إدارة أرسنال مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في جلسة عشاء، تمهيدًا لتوليه المهمة الفنية للمدفعجية، في ظل رغبة الإدارة في الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليخرج أرسنال للرد على تلك الأنباء، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.
مورينيو

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
لامبارد‎ (2)

المرشحون لأفضل مدرب ولاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليج

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر المنصرم، كما كشف عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب. وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مدرب وجود كل من الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي، والإنجليزي جراهام بوتر مدرب نادي برايتون، والإنجليزي دين سميث، مدرب نادي أستون فيلا.
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