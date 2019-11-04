هنا شيحة وحنان مطاوع ضمن لجنة تحكيم بالقاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعيين الناقد أحمد شوقي قائما بأعمال المدير الفني للمهرجان، خلفا للراحل يوسف شريف رزق الله، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، أن "رزق الله" قبل رحيله كان قد وضع جزءًا من أسس المهرجان والأفلام المشاركة به، وأشار إلى أنه لولا وجوده ما كان برنامح المهرجان سيكون بالشكل الذي سيخرج عليه الآن. وأوضح أنهم انفردوا بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو، منوها بأن "نتفليكس" تسمح للمهرجان فقط في الوطن العربي بعرض أفلامهم.

وقال الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، إن الفيلم سيعرض أكثر من مرة خلال الفعاليات، وسيوفرون 1000 كرسي للمشاهدة، كما كشف أن الدورة 41 يشارك فيها 153 فيلما، وقال: "سيكون هناك عرضان للسجادة الحمراء للأفلام لتكون هناك فرصة أكبر لملاقاة صناع الأفلام"، ونوه أن المهرجان يعرض لأول مرة 35