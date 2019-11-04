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المتظاهرون في لبنان يصرون على قطع الطرق والشوارع

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
شهد اليوم الـ19 من التظاهرات الاحتجاجية التي يمر بها لبنان، تراجعا في أعداد تجمعات المتظاهرين حتى ظهر اليوم، حيث اقتصر تواجدهم على خيم الاعتصام التي نصبوها في عدد من الساحات والميادين بالمحافظات المختلفة، مع إصرار مجموعات منهم على المضي قدما في قطع حركة السير بعدد من الشوارع والطرقات الرئيسة. وكان المتظاهرون قد واصلوا افتراش سلسلة من الطرق والجسور الرئيسة في العاصمة بيروت، وعدد من "الأوتوسترادات" الرابطة بين المحافظات باستخدام سياراتهم الشخصية وكذلك العوائق (حواجز أسمنية وسواتر ترابية وصناديق نفايات).
وأكد المتظاهرين أن هذا الأسلوب الاحتجاجي يأتي في مواجهة عدم اكتراث أو إصغاء السلطة السياسية لمطالبهم وما اعتبروه "مماطلة" في تحقيق الإصلاحات والتغييرات السياسية المطلوبة.واقتصرت حركة السير في عدد من الطرق المغلقة، على سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والآليات العسكرية التابعة للجيش والقوى
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علم فلسطين

فلسطين: تطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة نتيجة للتخاذل الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يعد نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي، قائلة: «إنه في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها تواصل أذرع الاحتلال تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب، والتي تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع».
العراق

ضبط إرهابي ومخبأ أسلحة ومخازن ومعدات تفجير بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد القبض على الإرهابي "أبو هارون" جنوبي بغداد، مشيرةً إلى العثور على مخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة. وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى "إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب" من إلقاء القبض على الإرهابي المكني بـ"أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة".
احتجاجات العراق

إضراب عام في شرق بغداد.. وقطع طرق رئيسية بالمدينة

بدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، صباح الأحد، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأغلقت مدينة الصدر وحي البنوك، وقطعت بعض الطرق الرئيسية في المدينة، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط، بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير وسط بغداد. واستمرت الاحتجاجات في العراق، السبت، حيث أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل متظاهر في الأقل وإصابة أكثر من 200 في بغداد وجنوبي البلاد، بحسب مسؤولين في الشرطة وهيئة شبه رسمية معنية بحقوق الإنسان.
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تمديد الإضراب العام في مدارس العراق لأسبوع آخر

قررت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، تمديد الإضراب العام في المدارس لأسبوع آخر احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق كشف نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، في بيان له: «أن للإضراب ثلاثة أهداف، الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي، والهدف أو المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، أما الهدف الثالث فهو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين».
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مظاهرات حاشدة بـ«لبنان» تسببت في قطع الطرق (صور)

خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدًا في ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوحدة»، إذ أكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.
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بأمر الجيش.. فتح معظم الطرق المغلقة في لبنان

أخلت تجمعات المتظاهرين والمحتجين في عدد كبير من المناطق اللبنانية، الطرق الرئيسية والفرعية، امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية بضرورة فتح الطرق وعدم إعاقة حركة السير، على نحو أعاد انسيابية المرور وتدفق السيارات إلى طبيعتها في عموم لبنان. وكان المتظاهرون قد نزلوا بكثافة إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس، في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات، وقطعوا مجموعة من الطرق السريعة والرئيسية والفرعية والجسور ونصبوا الخيم في منتصفها، معتبرين أن السلطات السياسية تماطل في الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوعين.
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الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
سعد الحريري

داخلية لبنان عن استقالة الحريري: منعت البلاد من حرب أهلية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، جنّبت البلاد اقتتالا أهليا، على نحو ما شهدته بيروت ظهر اليوم الثلاثاء، من اشتباكات وصدامات عنيفة في ساحتي التظاهر المركزيتين في العاصمة وشوارعها، إذ قالت وزيرة الداخلية: «استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت». وأعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
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