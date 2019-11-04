المتظاهرون في لبنان يصرون على قطع الطرق والشوارع

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

احتجاجات لبنان

شهد اليوم الـ19 من التظاهرات الاحتجاجية التي يمر بها لبنان، تراجعا في أعداد تجمعات المتظاهرين حتى ظهر اليوم، حيث اقتصر تواجدهم على خيم الاعتصام التي نصبوها في عدد من الساحات والميادين بالمحافظات المختلفة، مع إصرار مجموعات منهم على المضي قدما في قطع حركة السير بعدد من الشوارع والطرقات الرئيسة. وكان المتظاهرون قد واصلوا افتراش سلسلة من الطرق والجسور الرئيسة في العاصمة بيروت، وعدد من "الأوتوسترادات" الرابطة بين المحافظات باستخدام سياراتهم الشخصية وكذلك العوائق (حواجز أسمنية وسواتر ترابية وصناديق نفايات).

وأكد المتظاهرين أن هذا الأسلوب الاحتجاجي يأتي في مواجهة عدم اكتراث أو إصغاء السلطة السياسية لمطالبهم وما اعتبروه "مماطلة" في تحقيق الإصلاحات والتغييرات السياسية المطلوبة.واقتصرت حركة السير في عدد من الطرق المغلقة، على سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والآليات العسكرية التابعة للجيش والقوى