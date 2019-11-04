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«احكيلي».. الفيلم المصري الوحيد في القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
عقد اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والتي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي، وحضر المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.
وتوجه المنتج محمد حفظي بالشكر لروح الراحل يوسف شريف رزق الله، وأشار  إلى أن جائزة الجمهور هذا العام ستحمل اسمه، ولفت إلى أن المهرجان يلعب دورا مهما لدعم الإنتاج وتقديم أفلام جديدة على الساحة، كما كشف أن الفيلم المصري الوحيد المشارك في المهرجان من نصيب المنتجة والمخرجة ماريان خوري ويحمل اسم "احكيلي". ويكرم
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هنا شيحة وحنان مطاوع ضمن لجنة تحكيم بالقاهرة السينمائي

أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعيين الناقد أحمد شوقي قائما بأعمال المدير الفني للمهرجان، خلفا للراحل يوسف شريف رزق الله، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، أن "رزق الله" قبل رحيله كان قد وضع جزءًا من أسس المهرجان والأفلام المشاركة به، وأشار إلى أنه لولا وجوده ما كان برنامح المهرجان سيكون بالشكل الذي سيخرج عليه الآن. وأوضح أنهم انفردوا بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو، منوها بأن "نتفليكس" تسمح للمهرجان فقط في الوطن العربي بعرض أفلامهم.
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أول تعليق من سمية الخشاب بعد الحكم بسجنها 3 سنوات

علقت النجمة سمية الخشاب على حصول طليقها الفنان أحمد سعد على حكم بسجنها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، قائلة: «اتنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا»، موضحة أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، مضيفة أنه اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءً عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يتم صرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك.
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صلاح عبد الله: «صندوق الدنيا» مفاجأة.. وعمرو القاضي «غفلني»

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا، وقام بتصوير معظم المشاهد التي جمعته بالفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل. وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية، أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءه السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.
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4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
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