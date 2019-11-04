«احكيلي».. الفيلم المصري الوحيد في القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

عقد اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والتي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي، وحضر المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.

وتوجه المنتج محمد حفظي بالشكر لروح الراحل يوسف شريف رزق الله، وأشار إلى أن جائزة الجمهور هذا العام ستحمل اسمه، ولفت إلى أن المهرجان يلعب دورا مهما لدعم الإنتاج وتقديم أفلام جديدة على الساحة، كما كشف أن الفيلم المصري الوحيد المشارك في المهرجان من نصيب المنتجة والمخرجة ماريان خوري ويحمل اسم "احكيلي". ويكرم