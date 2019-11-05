صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

نظام غذائي لانقطاع الدورة الشهرية.. تجنبي السكريات

في الوقت الذي تضعين فيه عادات الأكل أمام عينيك وتنتبهين جيدا لما تأكلينه، فأنت تضعين نفسك في المكان الصحيح للحصول على عظام قوية وقلب سليم وبشرة خالية من الشيخوخة
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
انقطاع الدورة الشهرية
انقطاع الدورة الشهرية
يعتبر انقطاع الدورة الشهرية عملية بيولوجية طبيعية وجزء طبيعي عند وصول المرأة إلى سن اليأس، ولكن في كثير من الأحيان تصاحبها أعراض تغير روتين الحياة من بينها الأرق والهبات الساخنة، الاكتئاب وضعف الحالة الصحية. وبالنسبة لكل امرأة حتى التي تواجه أعراضا بسيطة، فإن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية طويلة الأجل مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، ورغم أن الأعراض قد تكون صعبة، إلا أن انقطاع الدورة يمثل فرصة عظيمة لتقييم حالتك الصحية بشكل عام.
تلك الفترة قد تساعدك في تجربة أشياء جديدة وتقديم عادات من شأنها أن تساعدك على الاستمتاع بنصف حياة صحي وسعيد، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. من المهم جدا الانتباه إلى النظام الغذائي من أجل تخفيف الأعراض وتخطي تلك الفترة الصعبة، كما أن الطعام الصحي يحمي العظام ويجعلك تحصلين على وزن
اقرأ المزيد
زيت-التامانو

الأفوكادو والبندق.. استبدل الزيوت المهدرجة بأخرى صحية

في الآونة الأخيرة، احتلت الزيوت الطبيعية والحيوية مكانة كبيرة في علاج المشكلات الصحية، المتعلقة بالبشرة والجسم، كما أنها تمدك بكثير من الفوائد، على سبيل المثال ترطيب البشرة والتخلص من آلام الظهر، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية، أنه يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بزيوت صحية، غنية بالدهون الصحية، الخالية تمامًا من آي آثار جانبية، على سبيل المثال زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يوجد زيت البندق الذي يمنحك عديدا من الفوائد، نقلا عن موقع "health24".
فواكه-هامة-في-رمضان

الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
هل-يؤثر-نوع-طعامك-على-صحتك-العقلية؟

قبل الشتاء.. عزز مناعتك بتناول العرقسوس والكركم

يعمل الجهاز المناعي كل نانو ثانية على محاربة الأجسام الغريبة والحفاظ على الصحة، ولكن في بعض الأحيان يجب تقويته، خاصة في الفترات التي يكون فيها عرضة لهجمات متزايدة من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض. والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء وجزء لا يتجزأ من الجهاز المناعي، فهي تحدد مسببات الأمراض وتقتلها، وبينما تقرأ هذا كل يوم من حياتك، يتم العثور على خلايا سرطانية محتملة وتدميرها من قبَل الجهاز المناعي بطريقة معقدة ومتطورة بشكل ملحوظ. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
اقرأ المزيد من الأخبار
تناول-الاطفال-للفيتامينات

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالالتهاب السحائي؟

الأنسجة التي تسمى السحايا تشكل درعا واقيا فوق عقلك والحبل الشوكي، ولكن عندما تهاجم البكتيريا أو الفيروسات تلك الأنسجة، يحدث التهاب السحايا، ويكون الشكل الفيروسي للمرض عادةً أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي. يمكن أن يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في فقدان السمع وتلف الدماغ وإعاقات أخرى وحتى الموت، وقد تنتقل العدوى عن طريق التقبيل أو استخدام أدوات شخصية؛ لذا في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره موقع Everyday Health.
فقدان-شهية-الاطفال

«فقدان الشهية».. اقضِ على الديدان بداخل أمعاء طفلك

بعد دخول المدارس، فإن صحة الأطفال الأهم، إذ يجب ضمان بيئة سليمة وحياة أفضل، كما أن هناك عددا من العوامل التي تلعب دورها عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل، ويمكن أن تكون مهمة معقدة في بعض الأحيان. الديدان في الأمعاء والمعدة من المشكلات التي يواجهها الأطفال في أثناء نموهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى البيئة غير النظيفة التي تؤثر سلبًا فى صحة الطفل ونموّه، وللتخلص من هذه الديدان، على الطفل استخدام الدواء لإزالة الإصابة بالديدان في الأمعاء. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
الإسهال-والنوم

عليك حماية الغدة الكظرية من التعب.. قلل السكريات

متلازمة قصور الغدة الكظرية أكثر انتشارًا مما قد تتصور، كما أن غدد الغدة الكظرية لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام، فهذه الغدد ذات الطبقات الصغيرة توجد فوق كليتيك. تلك الغدد الصغيرة مهمة خاصة لهرمونات التوتر والإجهاد (هرمون الإستروجين والتستوستيرون)، حيث ينتج جوهر الغدة الكظرية المسمى بـ"النخاع" نواقل عصبية تتلقى مدخلات من الدماغ وتطلق هرمونات حتى تتفاعل. دفع الأدرينالين والنورادرين الجسم إلى العمل (قتال / هروب / تجميد) ، وزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم.
فوائد-الكراث

لا ترمِ بقايا ما تتناوله.. بذر البطيخ غني بالبروتين

هل تأكل البطيخ وترمي البذور التي بداخله، كما تتناول عصا الكرفس وتتخلص من الأوراق، ولا تهتم كثيرا بقلب التفاح؟ إذن، أنت في غفلة عن الفوائد التي تحملها بعض الأجزاء الموجودة في الفاكهة والخضراوات، لأنك -للأسف- تتخلص منها. وفقا لأحدث اتجاه للغذاء، يجب أن تتناول كل لقمة في الطعام، كما يخترع الطهاة وصفات جديدة تدمج خلالها الأجزاء التي تتخلص منها، من أجل تقليل هدر الطعام. تُظهر الأبحاث المثيرة للاهتمام أن هذا الاتجاه غير صحي ليس بالنسبة لكوكبنا فحسب، بل بالنسبة إلى أجسادنا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]