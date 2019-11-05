نظام غذائي لانقطاع الدورة الشهرية.. تجنبي السكريات

في الوقت الذي تضعين فيه عادات الأكل أمام عينيك وتنتبهين جيدا لما تأكلينه، فأنت تضعين نفسك في المكان الصحيح للحصول على عظام قوية وقلب سليم وبشرة خالية من الشيخوخة

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

يعتبر انقطاع الدورة الشهرية عملية بيولوجية طبيعية وجزء طبيعي عند وصول المرأة إلى سن اليأس، ولكن في كثير من الأحيان تصاحبها أعراض تغير روتين الحياة من بينها الأرق والهبات الساخنة، الاكتئاب وضعف الحالة الصحية. وبالنسبة لكل امرأة حتى التي تواجه أعراضا بسيطة، فإن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية طويلة الأجل مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، ورغم أن الأعراض قد تكون صعبة، إلا أن انقطاع الدورة يمثل فرصة عظيمة لتقييم حالتك الصحية بشكل عام.

تلك الفترة قد تساعدك في تجربة أشياء جديدة وتقديم عادات من شأنها أن تساعدك على الاستمتاع بنصف حياة صحي وسعيد، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. من المهم جدا الانتباه إلى النظام الغذائي من أجل تخفيف الأعراض وتخطي تلك الفترة الصعبة، كما أن الطعام الصحي يحمي العظام ويجعلك تحصلين على وزن

تلك الفترة قد تساعدك في تجربة أشياء جديدة وتقديم عادات من شأنها أن تساعدك على الاستمتاع بنصف حياة صحي وسعيد، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

من المهم جدا الانتباه إلى النظام الغذائي من أجل تخفيف الأعراض وتخطي تلك الفترة الصعبة، كما أن الطعام الصحي يحمي العظام ويجعلك تحصلين على وزن مثالي.

في الوقت الذي تضعين فيه عادات الأكل أمام عينيك وتنتبهين جيدا لما تأكلينه، فأنت تضعين نفسك في المكان الصحيح للحصول على عظام قوية وقلب سليم وبشرة خالية من الشيخوخة ووفرة من الطاقة حتى وقت لاحق من الحياة، لذا إليكِ بعض النصائح التي جربتها، ليز إيرل، أخصائية الصحة، لتناول الطعام جيدًا أثناء انقطاع الدورة الشهرية.

تجنبي الكثير من السكريات



من الأفضل تناول القليل من السكر باكبر قدر ممكن، وذلك لأنه يساعد في ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يعمل على اضطراب المزاج، وخفض مستويات الطاقة، كما يمكن لهذه المستويات المرتفعة والمنخفضة أن تشجع الجسم على تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون يتم تخزينها حول البطن، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب.

للحد من الرغبة الشديدة في السكر ، قومي بتبديل الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة للحصول على بدائل الحبوب الكاملة، ولكن إذا كنتِ ترغبين في تناول بعض الحلوى في فترة ما بعد الظهر فيمكنك الحصول على قطعة من الشيكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة أو حفنة من المكسرات.

التركيز على تناول البروتين



مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث، يبدأ الجسم بتخزين المزيد من الدهون، وفي الوقت نفسه تفقد كثافة العظام وكتلة العضلات قوتها، لذا يمكنك مكافحة ما يحدث عن طريق زيادة كمية البروتين في نظامك الغذائي.

البروتين من الأصناف التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تجنب زيادة الوزن، كما أنك تحافظين على كتلة العضلات، لا يمكنك الحصول على البروتين من السمك والدواجن والبيض واللحوم الحمراء ، وكذلك البروتينات النباتية مثل الحمص والعدس.

إضافة الألياف خطوة مهمة



بالإضافة إلى تناول الكثير من البروتين، يمكن أن تساعد الألياف على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع زيادة الوزن، كما كشفت الابحاث السابقة أن الحصول على نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وسرطان الأمعاء، لذا يوصى بحصولك على 25 جرام يوميا وهذه الكمية موجودة في الخضروات الورقية والحبوب الكاملة.

تعزيز صحة العظام



عندما يتعلق الأمر بتقوية العظام، فهناك نوعان من العناصر الغذائية الرئيسية التي يجب الانتباه إليها - الكالسيوم وفيتامين D، كما أن منتجات الألبان وصفار البيض واللفت والسبانخ والملفوف كلها مصادر ممتازة للكالسيوم.

وما يجب معرفته أن فيتامين D ضروري من اجل امتصاص الكالسيوم، وإذا لم يكن كافيا فلن تحصل عملية الامتصاص، لذا اضمني فيتامين D من خلال تناول الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والبيض والمشروم وحبوب الإفطار.

لابد من الحصول على الدهون الصحية



اتباع نظام غذائي غني بالدهون الصحية يساعد الجسم على إنتاج الهرمونات، وهو أمر ضروري في منتصف العمر، لدرجة أنه ينبغي تجنب اتباع نظام غذائي منخفض الدهون أثناء انقطاع الدورة الشهرية.

بالإضافة إلى المساعدة في إنتاج الهرمونات، فقد تبين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لها فوائد مضادة للالتهابات في الجسم، وقد تساعد سلالة معينة، تعرف باسم DHA ، في تجنب التدهور المعرفي ومرض الزهايمر في الحياة اللاحقة.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن أوميجا 3 قد يساعد في تقليل حدوث الهبات الساخنة والتعرق الليلي، لذا يمكنك العثور على الدهون الصحية في الأفوكادو والأسماك الزيتية مثل السردين وسمك السلمون والماكريل وزيت الزيتون والمكسرات والبذور.

لا تنسِ الفيتامينات المهمة



كما ثبت أن فيتامينات B المعقدة تعزز صحة الدماغ، فإن الأبحاص كشفت أنها تساعد في تنظيم الحالة المزاجية عن طريق إنتاج هرمون السيرتونين الذي يسمى بهرمون السعادة، ويمكن الحصول على فيتامينات B من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة والخميرة الغذائية.

صحة الأمعاء لها علاقة بالمزاج



تشير الأبحاث إلى أن صحة الأمعاء لها تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بالمزاج، حيث يتم إنتاج ما يصل إلى 90 ? من السيروتونين في القناة الهضمية، لذلك من المهم أن تعتني بالبكتيريا الصديقة التي تعيش هناك عن طريق تناول نظام غذائي غني بالأطعمة بالبروبيوتيك الذي يمكن الحصول عليخ من الزبادي والكرنب.

المغنيسيوم معدن عظيم



يساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد، ويعزز النوم الجيد ويقوي العظام، ومع ذلك، تعاني الكثير من النساء من نقصانه، كما يمكن أن يمنع تناول الكثير من القهوة امتصاصه، لذا فإنه يوجد في الخضروات الورقية والمكسرات والحبوب الكاملة.