زراعة النواب توصي بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

مجلس النواب

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين الحقيقيين، لدى البنك الزراعي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تطوير الشركة الزراعية التابعة للبنك وتعظيم دورها في توزيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لاستغلال الأصول غير المستغلة بالبنك، وذلك من خلال التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، وكذلك متابعة اكتمال خطة تطوير فروع البنك، التي بدأت فى 243 فرعا خلال المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة النائب مجدى ملك وكيل اللجنة، للتعرف على إستراتيجية البنك الزراعي لدعم الزراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية، على مستوى الجمهورية. كما أوصت اللجنة بمتابعة حل مشكلات المتعثرين، والعمل على تقديم مزيد من الخدمات للفلاح المصري