رسميا.. خافيير أجيري يعود للدوري الإسباني

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

خافيير أجيري

أعلن نادي ليجانيس الإسباني، اليوم الإثنين، تعاقده مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ليتولى رسميا تدريب الفريق في بطولة الدوري الإسباني "لاليجا"، وذلك حسبما أفاد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. ومن المقرر أن يقود خافيير أجيري أولى مبارياته مدربا لليجانيس يوم الجمعة المقبل، أمام ريال سوسيداد، بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، علمًا أن ليجانيس يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة برصيد 5 نقاط.

وذكر ليجانيس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المكسيكي خافيير أجيري سيقود الفريق في ما تبقى من الموسم، كي يساعده على الخروج من المنطقة المظلمة. وعمل المكسيكي خافيير أجيري، صاحب الـ60 عامًا، من قبل في الدوري الإسباني مع أندية أتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول، كما قاد المنتخب المكسيكي ومنتخب

وذكر ليجانيس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المكسيكي خافيير أجيري سيقود الفريق في ما تبقى من الموسم، كي يساعده على الخروج من المنطقة المظلمة.



وعمل المكسيكي خافيير أجيري، صاحب الـ60 عامًا، من قبل في الدوري الإسباني مع أندية أتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول، كما قاد المنتخب المكسيكي ومنتخب اليابان، وعدة أندية أخرى على رأسها الوحدة الإماراتي.



وأقيل المكسيكي خافيير أجيري من قيادة المنتخب الوطني بعد الخروج المرير والمبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية "2019" الأخيرة التي أقيمت على أرض الفراعنة، من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، عقب السقوط بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، علمًا أن الجزائر توجت باللقب عقب فوزها في النهائي على السنغال بهدف نظيف.