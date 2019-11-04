رياضة

رسميا.. خافيير أجيري يعود للدوري الإسباني

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أعلن نادي ليجانيس الإسباني، اليوم الإثنين، تعاقده مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ليتولى رسميا تدريب الفريق في بطولة الدوري الإسباني "لاليجا"، وذلك حسبما أفاد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. ومن المقرر أن يقود خافيير أجيري أولى مبارياته مدربا لليجانيس يوم الجمعة المقبل، أمام ريال سوسيداد، بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، علمًا أن ليجانيس يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة برصيد 5 نقاط.
وذكر ليجانيس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المكسيكي خافيير أجيري سيقود الفريق في ما تبقى من الموسم، كي يساعده على الخروج من المنطقة المظلمة. وعمل المكسيكي خافيير أجيري، صاحب الـ60 عامًا، من قبل في الدوري الإسباني مع أندية أتلتيكو مدريد وأوساسونا وريال سرقسطة وإسبانيول، كما قاد المنتخب المكسيكي ومنتخب
اقرأ المزيد
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

"جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي لست في مزاج للحديث عن لقاء السيتي".. بهذه الكلمات تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام نظيره جينك البلجيكي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رافضًا الحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في معقل الريدز.
محمد مجدي قفشة الأهلي

قفشة: «مش أي حد يدخل الأهلي.. وعلاقتي بفايلر رائعة»

أكد محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات، الذي أفاد جميع اللاعبين بصورة كبيرة؛ سواء من حيث التدريبات البدنية أو الجانب الفني والخططي الذي قام الجهاز الفني بتنفيذه، وقال قفشة إن توقيت ومكان المعسكر وبرنامج التدريب كانت أكثر من رائعة في ظل توقف مسابقة الدوري العام والتحضير لمباريات إفريقيا التي تعد البطولة الأهم والأغلى للجيل الحالي من اللاعبين الذين يسعون للتتويج باللقب، إلى جانب الحفاظ على لقب الدوري المحبب لجماهير الأهلي والمنافسة بقوة للفوز بجميع البطولات.
لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريال مدريد

ريال مدريد في نزهة أمام متذيل الليجا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 5 لقاءات وتعادلا في مباراة وحيدة، وسجل الريال في تلك المباريات 17 هدفا واهتزت شباك الفريق الملكي بـ6 أهداف.
ريال مدريد

الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإسباني وخاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المجموعة تدربت بدون الويلزي جاريث بيل الذي سافر أمس الإثنين لأسباب شخصية إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وغاب أيضًا عن المران خاميس رودريجيز لاعب خط الوسط، الذي وجد في بلده كولومبيا، نظرًا لأنه رزق بطفل جديد أمس، ليتأكد عدم مشاركة الثنائي المذكور سابقًا في المباراة.
محمد هاني

محمد هاني: أجيري ظلمني.. ولقاء صن داونز الأسوأ

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يكن يتوقع استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، كما اختار هاني أسوأ مباراة له مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "فوجئت بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، كان يضمني على الرغم من عدم مشاركتي مع الفريق بصفة أساسية وقتها، وشعرت بظلم كبير بعد استبعادي من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر".
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يطلب تقارير كوبر وأجيري عن المنتخب

طلب الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق، والتي سبق أن قدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري، المديران الفنيان السابقان لمنتخب الفراعنة، ويرغب البدري في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربا المنتخب السابقان بشكل عام، ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]