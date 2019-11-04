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لا تستخدم لوشن الجسم على الوجه.. يسبب حب الشباب

السبب الأول وراء عدم وضع مستحضرات الجسم على الوجه هو وجود اختلاف كبير بين بشرة الوجه والجسم، لذا كل منهما يحتاج إلى عناية خاصة، فجلد البشرة يتميز بأنه رقيق للغاية
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
أصبحت الحياة سريعة بشكل كبير، لذا ستجد أننا نهتم بكل شيء سوى صحتنا، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال مع اقتراب الشتاء نهمل بشرتنا كثيرًا، مما يعرضها للجفاف والتلف، كما توجد عادات غير صحية متمثلة في استخدام "لوشن" الجسم للوجه، حيث وضح خبراء التجميل الآثار الجانبية، تتمثل في مشكلات صحية مثل ظهور حبوب، أو زيادة تلف البشرة وجفافها، لذا لابد من اختيار غسول طبي وفعال للوجه، للحصول على ترطيب مناسب، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تزداد الحاجة إلى الترطيب في فصل الشتاء، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيب بشرتك ونضارتها خلال فصل الصيف، وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ترطيب الجسم، تبدو فكرة رائعة الحصول على لوشن مناسب لنوع بشرتك، ولتوفير الجهد والوقت أيضًا، والتفكير في حل هذه المشكلة الصحية، فاللوشن يقوم بدور وقائي، بجانب فاعلية
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حماية-العينين

لتطبيق مكياج مثالي للعيون.. اختيار الفرش أولى الخطوات

توجد أشكال مختلفة ومتنوعة للمكياج، ولكن كل امرأة تحب إظهار جزء محدد من الوجه، على سبيل المثال البعض لديهن هوس بأحمر الشفاه "الروج"، والبعض الآخر يفضلن الظهور بوجه صافٍ خالٍ تمامًا من العيوب، فيتم استخدام الألوان الداكنة في مثل هذه الحالات، ولأن العين من أكثر المناطق الجذابة في الوجه، وضع خبراء التجميل أنواعًا مختلفة من المكياج، فبعض الألوان تجعل العين متسعة، وبالتالي توجد بعض الفروق البسيطة في عمل مكياج العين، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
زيت-نخالة-الأرز

ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس

يحاول خبراء التجميل دائمًا البحث عن طرق فعَّالة لترطيب الشعر، والحفاظ عليه من التلف مع تقلب الفصول، بداية من استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أثبت كل منهما فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر بشكل كبير، إضافة إلى زيت الخروع الذي يستخدم كعلاج لنمو الشعر، وآخر ما تم التوصل إليه، أن زيت الأطفال يعمل بفاعلية كبيرة في الحصول على معدلات عالية من الترطيب، كما أنه يهدئ من فروة الرأس الجافة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".
العناية بالبشرة في الموجة الحارة

لمبتدئي العناية بالبشرة| 4 معلومات عن الروتين اليومي

نتحدث دائمًا عن الاهتمام بالبشرة للحفاظ عليها في معدلات عالية من النضارة والحيوية، وفي كل مرة نحاول التحدث عن تقنية جديدة لمواكبة الموضة، وعلى الجانب الآخر، يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا عن المبادئ الأولية لرعاية البشرة؛ لذا لا بد من تقديم خطوات بسيطة للمساعدة في حماية بشرتهم، خاصة طلاب الجامعة، الذين تتعرض بشرتهم للشمس بشكل مستمر؛ على سبيل المثال، استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة رطبة. وذلك نقلا عن موقع "bold sky".
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