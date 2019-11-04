لا تستخدم لوشن الجسم على الوجه.. يسبب حب الشباب

السبب الأول وراء عدم وضع مستحضرات الجسم على الوجه هو وجود اختلاف كبير بين بشرة الوجه والجسم، لذا كل منهما يحتاج إلى عناية خاصة، فجلد البشرة يتميز بأنه رقيق للغاية

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العناية بالبشرة

أصبحت الحياة سريعة بشكل كبير، لذا ستجد أننا نهتم بكل شيء سوى صحتنا، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال مع اقتراب الشتاء نهمل بشرتنا كثيرًا، مما يعرضها للجفاف والتلف، كما توجد عادات غير صحية متمثلة في استخدام "لوشن" الجسم للوجه، حيث وضح خبراء التجميل الآثار الجانبية، تتمثل في مشكلات صحية مثل ظهور حبوب، أو زيادة تلف البشرة وجفافها، لذا لابد من اختيار غسول طبي وفعال للوجه، للحصول على ترطيب مناسب، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

تزداد الحاجة إلى الترطيب في فصل الشتاء، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيب بشرتك ونضارتها خلال فصل الصيف، وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ترطيب الجسم، تبدو فكرة رائعة الحصول على لوشن مناسب لنوع بشرتك، ولتوفير الجهد والوقت أيضًا، والتفكير في حل هذه المشكلة الصحية، فاللوشن يقوم بدور وقائي، بجانب فاعلية