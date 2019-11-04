لا تستخدم لوشن الجسم على الوجه.. يسبب حب الشباب

السبب الأول وراء عدم وضع مستحضرات الجسم على الوجه هو وجود اختلاف كبير بين بشرة الوجه والجسم، لذا كل منهما يحتاج إلى عناية خاصة، فجلد البشرة يتميز بأنه رقيق للغاية
أصبحت الحياة سريعة بشكل كبير، لذا ستجد أننا نهتم بكل شيء سوى صحتنا، ويؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال مع اقتراب الشتاء نهمل بشرتنا كثيرًا، مما يعرضها للجفاف والتلف، كما توجد عادات غير صحية متمثلة في استخدام "لوشن" الجسم للوجه، حيث وضح خبراء التجميل الآثار الجانبية، تتمثل في مشكلات صحية مثل ظهور حبوب، أو زيادة تلف البشرة وجفافها، لذا لابد من اختيار غسول طبي وفعال للوجه، للحصول على ترطيب مناسب، نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تزداد الحاجة إلى الترطيب في فصل الشتاء، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيب بشرتك ونضارتها خلال فصل الصيف، وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ترطيب الجسم، تبدو فكرة رائعة الحصول على لوشن مناسب لنوع بشرتك، ولتوفير الجهد والوقت أيضًا، والتفكير في حل هذه المشكلة الصحية، فاللوشن يقوم بدور وقائي، بجانب فاعلية
تزداد الحاجة إلى الترطيب في فصل الشتاء، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيب بشرتك ونضارتها خلال فصل الصيف، وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على ترطيب الجسم، تبدو فكرة رائعة الحصول على لوشن مناسب لنوع بشرتك، ولتوفير الجهد والوقت أيضًا، والتفكير في حل هذه المشكلة الصحية، فاللوشن يقوم بدور وقائي، بجانب فاعلية غسول الوجه، فكل منهما يعمل في حماية البشرة وترطيبها.
على الجانب الآخر، يقوم العديد من الأشخاص بتطبيق لوشن الجسم على الوجه، ولكن تعتبر من العادات الخاطئة، حيث تختلف مستحضرات الجسم عن مرطبات الوجه، وما يلي بعض من الأشياء التي تمنعك من تطبيق لوشن الجسم على الوجه:
1- هناك اختلاف بين بشرة الجسم والوجه
والسبب الأول وراء عدم وضع مستحضرات الجسم على الوجه هو أنه يوجد اختلاف كبير بين بشرة الوجه والجسم، لذا كل منهما يحتاج إلى عناية خاصة، فجلد البشرة يتميز بأنه رقيق للغاية، ويتأثر بالعوامل الخارجية والداخلية بشكل كبير، مقارنةً بالجلد على بقية الجسم، فيكون أكثر تحملًا، كما إن الزيوت التي ينتجها الوجه، تكون أكثر من الجسم بشكل واضح، وليس ذلك فقط، بل توجد عوامل أخرى يختلف تأثيرها على كل منهما، بما في ذلك تدفق الدم ودرجة الحرارة والقدرة على فقدان الماء، كما يتعرض جلد وجهك للأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، وبالتالي يحتاج إلى عناية خاصة.
الزيوت الحيوية مهمة للبشرة.. ولكن توجد خرافات حولها
2- يوجد فرق بين تكوين اللوشن والمرطب
يوضح خبراء التجميل وجود اختلاف كبير بين مكونات المرطب ولوشن الجسم، لأن كلا منهما يستهدف نوعية مختلفة من البشرة، وكل بشرة بحاجة أيضًا إلى متطلبات محددة، ببساطة يحتوي لون الجسم على مواد كيميائية، لديها تأثير قوي، فربما تحدث تلفًا لبشرة الوجه عند تطبيقها، إضافة إلى ذلك، الفكرة الأساسية من المرطب هي تحسين ملمس البشرة، والتخلص من الجلد الجاف، الذي ينتج عنه تشققات إذا لم يتم علاجه والتعامل معه، وعلاوة على ذلك، تحمي المرطبات البشرة من تلف أشعة الشمس، وتقي من تناقص معدلات الترطيب من الجلد في فصل الشتاء، ولديها خصائص متعلقة بمكافحة علامات تقدم العمر.
لمبتدئي العناية بالبشرة.. 4 معلومات عن الروتين اليومي
على الجانب الآخر، يتميز لوشن الجسم بملمس سميك، يضيف ترطيبا إلى البشرة، ويقدم له حماية فائقة، ويحتوي أيضًا على مواد كيميائية، لذا لوشن الجسم هو تركيبة قاسية وثقيلة ليست مخصصة للبشرة الحساسة على الوجه.
مسام واسعة تزعجك عند الخروج؟ استخدمي مقشرات طبيعية
3- تؤدي إلى مشكلات صحية
تواجه بشرة الوجه العديد من المشكلات الصحية مثل حب الشباب والرؤوس السوداء، فنحن بحاجة إلى منتجات للبشرة آمنة لا تسد مسام الجلد أو تزيد من حدة هذه المشاكل الجلدية، بصرف النظر عن كونها أكثر سمكا، يحتوي لوشن الجسم على المزيد من العطور والمواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تسبب انسداد المسام على الجلد، وبالتالي تلف بشرة الوجه.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام مستحضرات الجسم على الوجه أيضًا إلى الحساسية وتهيج جلد الوجه، لذا ينبغي حماية بشرتك من أي ضرر محتمل.
ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس