«تلميع المقص وبقع السجاد».. الخل حل سحري للتنظيف

من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات المهمة
الخل عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك، وتم استخدامه منذ آلاف السنين، حيث كان له استخدامات أخرى بعيدا عن الطعام، كصبغ الملابس وحفظ الأطعمة، هذا بالإضافة إلى قدرته العلاجية عن طريق تقوية جهاز المناعة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام.
كما يعد الخل مفيداً لمرضى السكري والسرطان، وله دور في العناية بالبشرة، والتخلص من الوزن الزائد، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، فيمكنك استخدامه في جميع أنحاء المنزل للتخلص من الأتربة والميكروبات، لذا اشتريه وضعيه في خزانتك للاستخدامات التي ذكرها موقع Reader's Digest.
تنظيف لوحة المفاتيح
من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات التي يمكنك استخدامها في أدوات الكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح والفاكس، لأنه سيساعدك على التخلص من الغبار والبكتيريا العالقة
تنظيف لوحة المفاتيح
من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات التي يمكنك استخدامها في أدوات الكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح والفاكس، لأنه سيساعدك على التخلص من الغبار والبكتيريا العالقة في الجوانب.
قبل البدء في التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل جميع المعدات، ثم خلط أجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء في دلو، ورطب قطعة القماش بالمحلول، ولا تستخدم زجاجة رذاذ لأنه سيجعلك تحصل على سائل في الأجزاء صعب التخلص من السائل فيها.
استخدم مسحات القطن للتخلص من الأتربة في المساحات الضيقة كالموجودة بين أزرار لوحة المفاتيح، فهذه هي الأشياء التي يقوم بها عمال النظافة المحترفون في منازلهم كل يوم.
تنظيف فأرة الكمبيوتر
إذا كان لديك ماوس أو فأرة به كرة تتبع قابلة للإزالة، فاستخدم محلول من الماء والخل بكميات متساوية للتنظيف، لذا أخرج الكرة من أسفل الماوس عن طريق لف الغطاء فوقها، ثم استخدم قطعة قماش مبللة بالمحلول وشدها للحصول على كرة نظيفة خالية من بصمات الأصابع والأوساخ، ثم استخدام قطعة قماش قطنية مبللة لتنظيف باقي الأجزاء واتركها تجف ثم إعادة كرة الماوس إلى مكانها الصحيح.
محو علامات قلم الحبر
إذا كان طفلك مشاغبا، ففي الغالب أمسك بالقلم الحبر وجعل الحائط كراسة رسم بالنسبة له، ولكن لا تفقد الأمل فيمكنك إزالة جميع الشوائب الرسومات بالخل الأبيض شديد القوة باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة، وسيكون عليك تكرار الأمر لتختفي العلامات، وبعدها اشتري لطفلك لوحة رسم كبيرة تغنيه عن الرسم على الحائط.
تلميع المقص
عندما تصبح شفرات مقصك لزجة، لا تستخدم الماء لغسلها؛ فمن المحتمل أن تصدأ السحابة التي تربط الشفرات معًا أو الشفرات نفسها بدلاً من تنظيفها، ولتلميع المقص فيمكنك مسح الشفرات بقطعة قماش مغموسة بالخل الأبيض شديد القوة، ثم جففها بقطعة قماش أو منشفة.
تنظيف البقع من الأثاث الخشبي
إذا كانت عائلتك لا تستخدم واقيات للأثاث الخشبي، فقد ينتهي الأمر بوجود حلقات بيضاء، وخاصة الصواني الخشب التي يسكن فيها بقايا أكواب الشاي أو القهوة، لذا امزج أجزاء متساوية من الخل وزيت الزيتون مع وضعه بقطعة قماش ناعمة، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة أخرى لتلميعها.
إعادة تنظيف السجاد
إذا كانت سجادتك تبدو متهالكة وقذرة بسبب كثرة حركة السير، فاحرص على إعادتها إلى مكانها بالفرشاة باستخدام مكنسة دفع نظيفة مغموسة في محلول من كوب من الخل الأبيض في3.7 لتر من الماء، ولن تحتاج إلى عملية شطف للسجاد بعدها، كما يمكنك منع العفن الفطري من التكوين في السجاد.
تنظيف الستائر الرول
يمكنك جعل مهمة تنظيف الستائر المصغرة أسهل من خلال وضع قفاز من القطن الأبيض وترطيب أصابعه في محلول مصنوع من من أجزاء متساوية من الخل وماء الصنبور الساخن، ثم حرك أصابعك على جانبي كل شريحة والاستعداد للتخلص من جميع الأتربة، وفي النهاية استخدام وعاء من الماء النظيف لغسل القفازات بشكل دوري.