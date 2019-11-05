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«تلميع المقص وبقع السجاد».. الخل حل سحري للتنظيف

من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات المهمة
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
استخدامات الخل
استخدامات الخل
الخل عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك، وتم استخدامه منذ آلاف السنين، حيث كان له استخدامات أخرى بعيدا عن الطعام، كصبغ الملابس وحفظ الأطعمة، هذا بالإضافة إلى قدرته العلاجية عن طريق تقوية جهاز المناعة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام. كما يعد الخل مفيداً لمرضى السكري والسرطان، وله دور في العناية بالبشرة، والتخلص من الوزن الزائد، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، فيمكنك استخدامه في جميع أنحاء المنزل للتخلص من الأتربة والميكروبات، لذا اشتريه وضعيه في خزانتك للاستخدامات التي ذكرها موقع Reader's Digest.
تنظيف لوحة المفاتيح من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات التي يمكنك استخدامها في أدوات الكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح والفاكس، لأنه سيساعدك على التخلص من الغبار والبكتيريا العالقة
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صفات العقرب

مالا تعرفه عن «العقرب».. تجنب عصبيته واحذر شكوكه

برج العقرب من الأبراج الغريبة، ومثلما قلنا في موضوع سابق "لا تخف ولكن احذر"، ففي هذا التقرير سيكون الحذر واجبا عندما يظهر العقرب الوجه الآخر الذي لا يكشف عنه إلا بعد معرفتك له جيدا، وحدوث سوء تفاهم كبير بينكما. يلدغك العقرب ويدخل سمه في جسمك فينتشر في جميع الأنحاء، حتى أنه بعد انتهاء علاقتك معه سواء صداقة أو حب لن يقتلك ولكن تستمر آثار لدغته لفترة طويلة لا يمكن التنبؤ بانتهائها، فمثلما يُقال اتقِ شر الحليم إذا غضب، وهذه المقولة تنطبق على العقرب تماما، لذا لا تجعله عدوا لك، ومن هنا يمكنك اكتشاف سلبيات شخصية العقرب وفقا لما ذكره موقع Exemplore.
تربية-الأبناء

في أي عمر يمكن للطفل أن يراقب أخاه الأصغر؟

العديد من الأمهات قد يتركن أطفالهن في المنزل بمفردهم من أجل قضاء مشوار بسيط أو الذهاب إلى العمل، أو لزيارة الأقارب والمرضى، ولكن في الحقيقة هناك سن معينة يجب أن يُترك فيها الأبناء بمفردهم فى المنزل، وقبلها يحتاجون إلى الرعاية والمراقبة. وجدت الأبحاث المقدمة في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الأطفال يجب أن يكونوا على الأقل فى عمر 12 سنة قبل أن يُتركوا وحدهم لأكثر من 4 ساعات، وليكون طفل في المنزل يقدم رعاية لطفل آخر فى أثناء وجودهما معًا بمفردهما، يجب على الآباء قياس مستوى اهتمام الطفل الأكبر سنا برعاية طفل أصغر سنا.
الصداع-في-رمضان

امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي

هل سمعت عن فرط حاسة الشم؟ إنه المصطلح الطبي الذي يشير إلى الإحساس القوي بالرائحة، وهو شيء يعاني منه كثير من الأشخاص ويعيشون معه. بالنسبة للبعض، يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من الإحساس الفائق، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الروائح الشديدة. هناك امرأة تدعى ماري إبوورث، من لندن، ادعت أن لديها فرطا في حاسة الشم، وكشفت عما تواجهه خلال اليوم، حيث قالت: "قبل بضع سنوات، افترضت أن الجميع قد مروا بنفس ردود الفعل الشديدة التي شعرت بها"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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كابلز

دراسة تكشف أن الرجال أكثر فكاهة من النساء

تزعم دراسة جديدة أن الرجال أكثر قدرة على الفكاهة من النساء، حيث قام باحثون من جامعة أبيريستويث وجامعة كارولاينا الشمالية بمراجعة الدراسات في جميع أنحاء العالم التي تبحث في الفارق بين الجنسين في قدرة الفكاهة، وخرج الرجال في المقدمة. وقال الدكتور جيل جرينجروس، مؤلف مشارك فى الدراسة: "إن قدرة إنتاج الفكاهة هي قدرة معرفية مميزة لا ترتبط إلى حد كبير بالتقدير والتمتع بالفكاهة؛ لذا ركز الباحثون على الدراسات التي تم فيها تقييم قدرة فكاهة الرجال والنساء بشكل موضوعي"، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
امرأة-برج-العقرب

امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
شرب الماء الدافيء والبارد

يجب تنظيفها مرة أسبوعيا| زجاجة المياه مأوى للبكتيريا

كل شخص يحمل زجاجة مياه معه عندما يكون خارج المنزل من أجل محاربة العطش، وحذر أحد علماء الأحياء المجهرية من أن قارورة الماء قد تكون مأوى للبكتيريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، كما تتم مقارنة تراكم البكتيريا بـ"البرنقيل على متن قارب"، فالبرنقيل عبارة عن محار يعيش في المياه المالحة، يلتصق بالأشياء تحت الماء. وللتخلص من التهابات البكتيريا الكروية العنقودية يُنصح بتنظيف كل شبر بالماء الساخن والصابون وفرشاة الزجاجة، والقيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تنظيف-الغسالة

غسالة الملابس تخبيء البكتيريا.. ماذا يجب أن تفعل؟

قد لا تعمل الغسالات المنزلية عالية الكفاءة اليوم على التخلص من البكتيريا تماما مثل نظيراتها الأقدم والأقل كفاءة، حيث يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على جراثيم على ملابس الرضع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الأطفال الألماني على الرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات العادية للقضاء على التعرض لمثل هذه العوالق الخارقة. وأفاد باحثون في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية" أن الباحثين عثروا هناك على غسالات كالتي يستخدمها المستهلك بدلاً من الغسالات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية المعتادة التي تستخدم عادة في المستشفيات.
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