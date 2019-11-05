«تلميع المقص وبقع السجاد».. الخل حل سحري للتنظيف

من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات المهمة

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

استخدامات الخل

الخل عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك، وتم استخدامه منذ آلاف السنين، حيث كان له استخدامات أخرى بعيدا عن الطعام، كصبغ الملابس وحفظ الأطعمة، هذا بالإضافة إلى قدرته العلاجية عن طريق تقوية جهاز المناعة، ويساعد في امتصاص الكالسيوم وتقوية صحة العظام. كما يعد الخل مفيداً لمرضى السكري والسرطان، وله دور في العناية بالبشرة، والتخلص من الوزن الزائد، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، فيمكنك استخدامه في جميع أنحاء المنزل للتخلص من الأتربة والميكروبات، لذا اشتريه وضعيه في خزانتك للاستخدامات التي ذكرها موقع Reader's Digest.

تنظيف لوحة المفاتيح من وقت لآخر تحتاج إلى أن يكون مكتبك نظيفا وجديدا، خاصة وأن الفوضى تعم المكان في بعض الأحيان، كما قد لا تستطيع ترتيبه أو إزالة الغبار أول بأول، والخل من المنظفات التي يمكنك استخدامها في أدوات الكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح والفاكس، لأنه سيساعدك على التخلص من الغبار والبكتيريا العالقة