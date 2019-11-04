قوات الاحتلال تعقتل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

قوات الاحتلال

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، واعتقلت 14مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واستولت على 2522 دونما (كم2) لصالح الاستيطان، فيما هاجم مستوطنون قاطفي ثمار الزيتون واستولوا على المحصول. ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يطا، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، كما استولت على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.

كما أخطرت سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على 243 دونما من أراضي قرية صوريف شمال غرب الخليل.وقال رئيس بلدية صوريف محمد عدوان، إن المزارعين عثروا صباح اليوم على إخطارات تقضي بالاستيلاء على مساحة من الأراضي تقدر 243 دونما في خلة ابو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام، القريبة من مستوطنة "بيت عاين"، تعود ملكيتها لعائلة