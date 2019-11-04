جريمة

عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
جنين
جنين
لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.
تفاصيل تلك المأساة سجلها دفتر النوبتجية بديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، بخطوات متثاقلة حضرت "سمية" وطلبت مقابلة مأمور القسم لأمر مهم. أمام العقيد شامل عزيز قالت صاحبة الـ40 سنة إن زوجها "إبراهيم" 43 سنة، عامل، اعتدى عليها بالضرب المبرح ما بين ركلات بالرجل ولكمات باليد، محدثا إصابتها بسحجات وكدمات بالجسم،
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
بانيو -حمام

«عاريان داخل البانيو».. لغز جثتي خليجي وخادمة بالهرم

48 ساعة اختفت خلالها "أ. ش" عن منزل أسرتها بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تسرب الشك إلى داخل والدها وشقيقتها، فأخرج كل منهما هاتفه الجوال للاطمئنان عليها خاصة أنها لم تعتد المبيت خارج المنزل، ومع عدم رد صاحبة السيدة الثلاثينية، قرر الأب وابنته التوجه إلى محل عملها لدى ثري عربي بمنطقة الهرم، طرقا الباب بشدة دون جدوى، فجاءت الخطوة التالية بكسر الباب، ثم بحثا عنها في غرف الشقة حتى وقعت أعينهما على مشهد هو الأصعب، حيث وجدا جثتين عاريتين داخل "البانيو" وبجوارهما متعلقاتهما.
حلوى-المولد

حلوى مولد فاسدة.. ضبط وإعدام 10 أطنان في 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 10 أطنان و25 كجم أغذية ومنتجات حلوى المولد المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات دورية مكثفة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على 1752 منشأة غذائية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2019. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 17 مشتبها فيه وإزالة 108 حالات تعدّ بالهرم

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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صيدلي بدرجة تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

لم يرضَ صيدلي بما قسمه الله له من رزق حلال تدرّه صيدلية ملكه بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، فوسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، إذ حوَّل محل عمله إلى وكر للاتجار في العقاقير المخدرة وبيعها لمتعاطي المخدرات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد وكشفت نشاطه غير المشروع، واستهدفته بمأمورية مكبرة تنسيقا مع "التفتيش الصيدلي" بوزارة الصحة، وأمكن ضبطه داخل الصيدلية وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.
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عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
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أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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