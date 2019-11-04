عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

جنين

لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.

تفاصيل تلك المأساة سجلها دفتر النوبتجية بديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، بخطوات متثاقلة حضرت "سمية" وطلبت مقابلة مأمور القسم لأمر مهم. أمام العقيد شامل عزيز قالت صاحبة الـ40 سنة إن زوجها "إبراهيم" 43 سنة، عامل، اعتدى عليها بالضرب المبرح ما بين ركلات بالرجل ولكمات باليد، محدثا إصابتها بسحجات وكدمات بالجسم،