جريمة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
تصادم سيارة_ أرشيفية
تصادم سيارة_ أرشيفية
لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
وقع الحادث الثالث بطريق «أبو حماد- العاشر من رمضان»، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا من مستقلي السيارتين بإصابات مختلفة. ووقع الحادث الرابع بالطريق الدائري الإقليمي ببلبيس، حيث انقلبت سيارة ربع نقل على الطريق العام بسبب
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تحديد-جنس-الجنين-من-نظرية-الجمجمة

عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.
بانيو -حمام

«عاريان داخل البانيو».. لغز جثتي خليجي وخادمة بالهرم

48 ساعة اختفت خلالها "أ. ش" عن منزل أسرتها بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تسرب الشك إلى داخل والدها وشقيقتها، فأخرج كل منهما هاتفه الجوال للاطمئنان عليها خاصة أنها لم تعتد المبيت خارج المنزل، ومع عدم رد صاحبة السيدة الثلاثينية، قرر الأب وابنته التوجه إلى محل عملها لدى ثري عربي بمنطقة الهرم، طرقا الباب بشدة دون جدوى، فجاءت الخطوة التالية بكسر الباب، ثم بحثا عنها في غرف الشقة حتى وقعت أعينهما على مشهد هو الأصعب، حيث وجدا جثتين عاريتين داخل "البانيو" وبجوارهما متعلقاتهما.
حلوى-المولد

حلوى مولد فاسدة.. ضبط وإعدام 10 أطنان في 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 10 أطنان و25 كجم أغذية ومنتجات حلوى المولد المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات دورية مكثفة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على 1752 منشأة غذائية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2019. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 17 مشتبها فيه وإزالة 108 حالات تعدّ بالهرم

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.
حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
جثة طفل

«بسبب الأمطار».. وفاة طفلة صعقا بالكهرباء في الشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بقرية السماعنة بمركز ومدينة فاقوس التابع لمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمدرية، يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتدعى «الزهراء هاني شريف»، ومقيمة بقرية السماعنة التابع لمركز ومدينة فاقوس، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي ناتج من أحد أعمدة الإنارة بالقرية بسبب تراكم مياه الأمطار بشارع القرية.
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