مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

تصادم سيارة_ أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.

وقع الحادث الثالث بطريق «أبو حماد- العاشر من رمضان»، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا من مستقلي السيارتين بإصابات مختلفة. ووقع الحادث الرابع بالطريق الدائري الإقليمي ببلبيس، حيث انقلبت سيارة ربع نقل على الطريق العام بسبب