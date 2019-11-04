عبد العال: القوات المسلحة تشرف فقط على مشروعات المرحلة الانتقالية

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م

علي عبد العال

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات التي تمت خلال الفترة الانتقالية؛ لأنها كانت في حاجة إلى سرعة الإنجاز. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قائلًا: «مفيش فساد والإخراج يكون طبقا لمعايير عالمية والعمل بها يكون لعاملين مصريين من القطاعين العام والخاص، ولا علاقة بهم لا من قريب أو من بعيد بالقوات المسلحة».

وأشار إلى أن إنجاز العمل في المتحف المصري الكبير تم من خلال شركات المقاولات المدنية العامة والخاصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بالإشراف فقط. وقال عبد العال: «لا داعي لإقحام القوات المسلحة، المغرضون والظلاميون كثر دائما يقولون إنها تشتغل في المشروعات، لكن هي بتشرف وبتنجز، والإخراج يكون