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النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».
كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وأجازت المادة الرابعة للوزير المختص بشؤون الآثار أو الرئيس التنفيذي، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة
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دار-الافتاء-المصرية

هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".
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كامل الوزير: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.
عمرو سليمان أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان

أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
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البرلمان يقر المتحف المصري الكبير «هيئة اقتصادية»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولى من المادة الثانية بشأن ما تضمنته من قيام هيئة المتحف بتقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، وتم حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة، وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلًا: «إحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون».
اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (4)

«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقية بـ14 مليون دولار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 / 7 / 2019. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أوضح كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية 7 مليون طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية ، حيث أن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة 24 ساعة تكلف الدولة 20 ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد.
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نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
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عبد العال لنائب رئيس نيجيريا: الإرهاب أبرز تحدي

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الجمهورية النيجيري يمي أوسينباجو، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رئيس البرلمان لجمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني. ونقل عبد العال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، مؤكدا على الدعوة الرئاسية لاستضافة الرئيس النيجيري في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وكذلك الدعوة التي وجهتها الرئاسة المصرية للرئيس النيجيري، لحضور مؤتمر السلام والتنمية المستدامة المقرر انعقاده في أسوان في ديسمبر المقبل.
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