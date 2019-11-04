النواب يوافق على صلاحية الآثار بتحديد رسم زيارة المتحف المصري

تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على صلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير، وتحديد ضوابط تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصّت المادة الرابعة على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية».

كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وأجازت المادة الرابعة للوزير المختص بشؤون الآثار أو الرئيس التنفيذي، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة