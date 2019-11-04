الطيب: الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها

تحرير:محمد فتحي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

أحمد الطيب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفدًا من ممثلي الكنائس الألمانية برئاسة القس دايفيد جبرة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن تعاليم الإسلام تدعو إلى الأخوة بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع الكنيسة الألمانية لترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الطوائف المسيحية والمسلمين في ألمانيا.

وشدد شيخ الأزهر خلال لقائه بوفد من ممثلي الكنائس الألمانية، على ضرورة أن ينظر كل طرف لدين الآخر على أنه دين سلام، وأن الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها، وأن ما يحدث من جرائم دموية من بعض المنتسبين لدين معين ليست سببًا لربط هذا الدين بالإرهاب.من جانبهم قدم أعضاء الوفد الألماني الشكر لفضيلة