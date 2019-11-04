رياضة

قفشة: «مش أي حد يدخل الأهلي.. وعلاقتي بفايلر رائعة»

تحدث محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي عن معسكر الفريق بالإمارات وتفاصيل انضمامه للقلعة الحمراء وعلاقته برينيه فايلر والمنافسة داخل الفريق ورأيه في توقف الدوري
تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
قفشة
قفشة
أكد محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات، الذي أفاد جميع اللاعبين بصورة كبيرة؛ سواء من حيث التدريبات البدنية أو الجانب الفني والخططي الذي قام الجهاز الفني بتنفيذه، وقال قفشة إن توقيت ومكان المعسكر وبرنامج التدريب كانت أكثر من رائعة في ظل توقف مسابقة الدوري العام والتحضير لمباريات إفريقيا التي تعد البطولة الأهم والأغلى للجيل الحالي من اللاعبين الذين يسعون للتتويج باللقب، إلى جانب الحفاظ على لقب الدوري المحبب لجماهير الأهلي والمنافسة بقوة للفوز بجميع البطولات.
وأشار قفشة إلى أن فترة التوقف لم تكن جيدة، ولم تصب في مصلحة الأهلي، خاصة أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة؛ سواء على مستوى الدوري أو إفريقيا، لكن الفريق يستطيع العودة وبقوة لاستكمال مشوار الانتصارات والتألق على المستويين المحلي والإفريقي. رد فعل الجماهير وعبر مجدي قفشة عن سعادته بوجوده في صفوف الأهلي
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يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

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محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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شريف إكرامي: الشناوي وعواد وبسام الأفضل في مصر

يرى شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن تصريحات بعض المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير القلعة الحمراء والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال حارس الأهلي: "التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة، وعلاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائما، لكن في الآونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".
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شريف إكرامي يكشف حقيقة عدم اقتناع فايلر به

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