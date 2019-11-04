محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

محافظ الإسكندرية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.

وأضاف قنصوة: "هذا يأتي من منطلق التزامنا وواجبنا تجاه أهالينا بالمناطق النائية والعزب".وأشار قنصوه، إلى أنه عقب إنتهاء موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة تم حشد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتواجد المجتمع المدني من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، وتم النزول إلى تلك المناطق المتضررة لحصر خسائر