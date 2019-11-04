رياضة

يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
"جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي لست في مزاج للحديث عن لقاء السيتي".. بهذه الكلمات تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام نظيره جينك البلجيكي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رافضًا الحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في معقل الريدز.
وواصل المدرب الألماني حديثه، قائلا: "لا أفكر في لقاء مانشستر سيتي، وليس من الضروري أن أخبر لاعبي فريقي بأن علينا التركيز على المباراة المقبلة ضد جينك، لدينا طموحات كبيرة في دوري الأبطال، ويتعين علينا الحصول على النقاط الثلاثة في كل لقاء". ووجه يورجن كلوب رسالة إلى جماهير فريقه، قائلا: "نحتاج إلى التركيز
اقرأ المزيد
محمد مجدي قفشة الأهلي

قفشة: «مش أي حد يدخل الأهلي.. وعلاقتي بفايلر رائعة»

أكد محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات، الذي أفاد جميع اللاعبين بصورة كبيرة؛ سواء من حيث التدريبات البدنية أو الجانب الفني والخططي الذي قام الجهاز الفني بتنفيذه، وقال قفشة إن توقيت ومكان المعسكر وبرنامج التدريب كانت أكثر من رائعة في ظل توقف مسابقة الدوري العام والتحضير لمباريات إفريقيا التي تعد البطولة الأهم والأغلى للجيل الحالي من اللاعبين الذين يسعون للتتويج باللقب، إلى جانب الحفاظ على لقب الدوري المحبب لجماهير الأهلي والمنافسة بقوة للفوز بجميع البطولات.
أجيري (2)

رسميا.. خافيير أجيري يعود للدوري الإسباني

أعلن نادي ليجانيس الإسباني، اليوم الإثنين، تعاقده مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ليتولى رسميا تدريب الفريق في بطولة الدوري الإسباني "لاليجا"، وذلك حسبما أفاد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. ومن المقرر أن يقود خافيير أجيري أولى مبارياته مدربا لليجانيس يوم الجمعة المقبل، أمام ريال سوسيداد، بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، علمًا أن ليجانيس يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة برصيد 5 نقاط.
لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
اقرأ المزيد من الأخبار
يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
محمد صلاح - كلوب

مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
ليفربول - برشلونة (2)

نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]