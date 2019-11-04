يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

يورجن كلوب

"جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي لست في مزاج للحديث عن لقاء السيتي".. بهذه الكلمات تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام نظيره جينك البلجيكي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رافضًا الحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في معقل الريدز.

وواصل المدرب الألماني حديثه، قائلا: "لا أفكر في لقاء مانشستر سيتي، وليس من الضروري أن أخبر لاعبي فريقي بأن علينا التركيز على المباراة المقبلة ضد جينك، لدينا طموحات كبيرة في دوري الأبطال، ويتعين علينا الحصول على النقاط الثلاثة في كل لقاء". ووجه يورجن كلوب رسالة إلى جماهير فريقه، قائلا: "نحتاج إلى التركيز