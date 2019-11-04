أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بدأ يظهر خلال عام 2019، والذى بدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنفسه، موضحًا أن رؤية 2030 الذين يرأوا أن أهل الشر أنه من الخيال أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد في العالم، لكن هناك تقارير

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بدأ يظهر خلال عام 2019، والذى بدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنفسه، موضحًا أن رؤية 2030 الذين يرأوا أن أهل الشر أنه من الخيال أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد في العالم، لكن هناك تقارير دولية لمؤسسة "بلومبرج" تؤكد أن الاقتصاد المصري سيصبح من أقوى 20 اقتصاد في العالم بحلول 2024.







