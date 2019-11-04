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أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان
عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان
كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بدأ يظهر خلال عام 2019، والذى بدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنفسه، موضحًا أن رؤية 2030 الذين يرأوا أن أهل الشر أنه من الخيال أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد في العالم، لكن هناك تقارير
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هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".
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كامل الوزير: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
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الطيب: الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفدًا من ممثلي الكنائس الألمانية برئاسة القس دايفيد جبرة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن تعاليم الإسلام تدعو إلى الأخوة بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع الكنيسة الألمانية لترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الطوائف المسيحية والمسلمين في ألمانيا.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: منتدى (أفريقيا ـ روسيا) سيسهم في تعزيز قدرات دول القارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية توصل منتدى (أفريقيا ـ روسيا) الاقتصادي إلى نتائج تسهم في تعزيز قدرات وإمكانات الدول الإفريقية وأولوياتها ومشروعاتها الرائدة، معربا عن تقديره للجانب الروسي لإصراره على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا ـ روسيا) الاقتصادي بمدينة سوتشي الروسية ـ "السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، السيدات والسادة.. أود في البداية أن أعرب عن تقديري الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، على حفاوة الاستقبال والضيافة، والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا".
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السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا"

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا – أفريقيا" الاقتصادي، بحضور زعماء ومسئولي 43 دولة أفريقية بمدينة سوتشى. ? ويبحث المنتدى آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والإسكان، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، والتكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، وبيئة الأعمال، والتحول الرقمي والموارد المعدنية، والزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقى في التنمية.
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السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد متمشيش وقت الهزيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الإشارة إلى وعي المصريين في قمة الهزيمة، موضحًا: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: "متمشيش كمل واحنا معاك، واحنا في قمة الهزيمة، في إشارة إلى حرب 1967"، متابعًا: "مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر". وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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