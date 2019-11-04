سيدة تُبكى ميدانا.. مشاهد مؤثرة من مظاهرات لبنان

كان المشهد الأبرز، والأكثر تأثيرا خلال الاحتجاجات هو عناق بين مجند وأبيه الذى وجده بين المتظاهرين، حيث تعانقا معًا، والتى عكست صورة إيجابية أن الجيش والجماهير أسرة واحدة.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

ثلاثة أسابيع تقريبا مرت على التظاهرات الشعبية فى لبنان، التى اشتعلت احتجاجا على قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة، والمطالبة بمكافحة الفساد، ورغم الاستجابة للمحتجين بوقف تلك الضرائب فإن المطالب سرعان ما وصلت إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام" ورحيل رموزه، وعلى هامش الملحمة الشعبية، لم يتوقف اللبنانيون عن ممارسة حياتهم الطبيعية أو تعطل الأحداث مناسباتهم، إذ استغلوا التظاهرات ليضفوا عليها أجواء احتفالية أكبر وبهجة وطرافة، بينما كانت هناك زوايا إنسانية أخرى مؤثرة، وتشارك وتضامن كبير من بين المشاركين فى المظاهرات.

فراق 11 عاماقصة مؤثرة فى التظاهرات اللبنانية تلخصت فى عبارة مكتوبة على ورقة كارتونية.. "بدى شوف ولدى" ليسارع، على أثر ذلك، متظاهرون إلى ترديد هذه العبارة، إذ كتبت الأم بادية هانى فحص التى شاركت فى الاحتجاجات ببلدة النبطية فى جنوب لبنان، منشور على فيسبوك، سردت فيه قصتها التى حرمت فيها من رؤية ابنها إياد

فراق 11 عاما

قصة مؤثرة فى التظاهرات اللبنانية تلخصت فى عبارة مكتوبة على ورقة كارتونية.. "بدى شوف ولدى" ليسارع، على أثر ذلك، متظاهرون إلى ترديد هذه العبارة، إذ كتبت الأم بادية هانى فحص التى شاركت فى الاحتجاجات ببلدة النبطية فى جنوب لبنان، منشور على فيسبوك، سردت فيه قصتها التى حرمت فيها من رؤية ابنها إياد لمدة 11 عاما، بموجب قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الشيعية اللبنانية الذى يمنع المطلقة من حضانة الطفل.

"لن يمر اليوم حتى تريه"، جملة ألقاها أحد المتظاهرين على مسمع الأم المقهورة، وبدأ المتظاهرون فى تمرير قصة بادية بين بعضهم وبعض، باحثين عن ابنها فى شوارع المدينة، وفى ذلك الوقت، تلقت السيدة تطمينات من المتظاهرين حتى أمسكت فتاة صغيرة بيدها لتسحبها وهى تردد "لقيته لقيته" فى إشارة إلى ابن السيدة.

"لأول مرة منذ 11 عاما، أرى أمامى ابنى بلحمه ودمه. سألته أتعرفنى، فرد على بنعم"، تحكى بادية فى منشورها، لكن كشفت أنها لم تستطع قضاء وقت أطول مع ولدها بسبب حضور ابنة عمه التى وبخته بسبب لقائه مع والدته، وقطعت فرحة الأم بلا رحمة.

المجند وأبوه

من المشاهد المؤثرة أيضا الروح التى جمعت الجيش مع المتظاهرين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالعديد من الفيديوهات لعناصر من الجيش اللبنانى ضباطا وجنودا، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع المتظاهرين، مما بعث رسالة طمأنينة عبرت عن حياد ووطنية الجيش مع الجماهير.

وكان المشهد الأبرز، والأكثر تأثيرا خلال الاحتجاجات هو عناق بين مجند وأبيه الذى وجده بين المتظاهرين، حيث تعانقا معًا، مع انهمار الدموع منهما، والتى عكست صورة إيجابية أن الجيش اللبنانى والجماهير أسرة واحدة.

مقطع فيديو آخر تم تداوله لسيدة لبنانية، توجه رسالة مؤثرة لعناصر الجيش اللبنانى، وتطالبهم بان يحكموا البلد وألا يطلقوا النار على المتظاهرين، قبل أن يقبل أحد عناصر الجيش رأسها وسط تصفيقات المحتجين.

وتظهر سيدة لبنانية فى المقطع وهى تخاطب أحد عناصر الجيش قائلة: "نريد أن ندخل، إذا كنتم لبنانيين أطلقوا النار علينا، لقد جوعوكم، لا يعطونكم المال، فمن أجل ماذا تسكتون؟" وتابعت: "هل تعتقد أن نبيه برى سيعطيك أموالا أو سعد الحريرى أو حسن نصرالله أو باسيل الحرامى؟ لن يقوموا بذلك، هم فقط ينهبونكم".

وأضافت السيدة قائلة: "لا يمكنكم أن تطلقوا رصاصة على إسرائيل لكنكم تقومون بذلك على الشعب فى بعض الأوقات، أنتم ممنوعون من إطلاق طلقة على إسرائيل، لماذا؟ هى عدوتنا نحن لسنا أعداءكم"، مستكملة: "كلنا معكم، تخافون من نصرالله؟ فليطلق النار علينا، لا بأس، نموت فداء لأرضنا على أقل تقدير"، ثم انتقدت السيدة الوضع الاقتصادى فى البلد، وما غن أنهت حديثها حتى بدأ المحتجون بإطلاق هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، قبل أن يقوم العسكرى بتقبيل رأسها.

مشهد آخر تم تداوله ولاقى تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعى هو ما قام به أحد ضباط قوى الأمن فى ساحة رياض الصلح، من مساعدة المتظاهرين فى أعمال التنظيف.

ويطالب قطاع من المحتجين مؤسسة الجيش بالوقوف إلى جانبهم ومنع ما يصفونها بـ"الميليشيات" التابعة لبعض الأحزاب من استهدافهم، وذلك بعد أن تعرض متظاهرون فى مدينة طرابلس لإطلاق نار من مرافقة نائب سابق، كما تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء عن قيام مجموعة تابعة لحركة أمل بإطلاق النار على المحتجين فى مدينة صور.

خطوبة وقبلة

انتشر مقطع فيديو يظهر فيه أحد الشباب المحتجين جاثيا على ركبتيه، لخطبته فتاة أحلامه أثناء تظاهرهما وسط الاحتجاجات التى تضرب لبنان، مقدما لها خاتم الخطوبة فى تعبير صريح لطلب يدها والزواج منها، حاملا إياها والدوران بها وسط المتظاهرين الذين تفاعلوا مع هذا المشهد الرومانسى والخاطف للأنظار بالتصفيق والطبل والتهليل لهما.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه تعرض مراسلة قناة "الحدث"، لموقف محرج، أثناء نقلها بثا مباشرا للتظاهرات، حيث كانت تزاول عملها فى نقل آخر تطورات الأوضاع، لكنها لم تستطع بسبب مقاطعة عدد من الشباب بالظهور أمامها فى نفس الكادر مرة بالتلويح وأخرى باحتلال الكاميرا بصورة متظاهر، حتى إنه قام متظاهر بتقبيل المراسلة على الهواء مباشرة وعرّضها للإحراج.

ويظهر الفيديو تكرار المضايقات من جانب المتظاهرين، حتى إنها ظنت أن هناك شابا آخر سيقوم بتقبيلها وهو الأمر الذى قابلته بالضحك لتفادى الموقف.

عودة مسرح أم كلثوم

مع تركز الاحتجاجات الشعبية فى وسط العاصمة بيروت، أعاد المحتجون الحياة للمسرح الكبير (جراند تياترو)، وتمكنوا من الدخول إليه بعد أن أحرقوا السياج الذى يسور مبناه.

وملأ المحتجون البناء القديم الذى يعود تاريخ تشييده إلى أواخر عشرينيات القرن الماضى، لكنه أغلق خلال السنوات الماضية ولا يسمح بدخول الناس إليه، والتقطوا صورا لجدرانه التى كتبوا على أحدها "هون كان فى مسرح".

وخلال الثلاثينيات كان المسرح قبلة لمحطات فنية مهمة، إذ غنت على خشبته أم كلثوم عام 1931، واحتضن مسرحيات يوسف وهبى ونجيب الريحانى. كما شهد المسرح عرض أول فيلم من تمثيل عبد الوهاب "الوردة البيضاء" عام 1933.

ومنذ بداية التظاهرات الشعبية استطاع عدد من المصممين والرسامين اللبنانيين تجسيد تلك اللحظات بتصاميم ملهمة وتخليدها كأبرز ما شهدته "انتفاضة الشعب اللبنانى".