كامل الوزير: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.

وأضاف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلال تقرير على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من الهام أن يستمع الصناع لآراء الخبراء حول أهمية الصناعة، والتأكيد على أن هذا الوقت المناسب لنمو الصناعة وتحقيق قفزات كبيرة استغلالًا لجميع ما تم في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من بنية تحتية وطرق وطاقة