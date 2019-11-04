العهد اللبناني يتوج بكأس الاتحاد الآسيوي

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

العهد اللبناني

في سابقة هي الأولى في التاريخ، توج فريق العهد اللبناني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي، بهدف نظيف، جاء عن طريق عيسى ياكوبو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على، «الملعب الدولي بوكيت جاليل» بماليزيا، بعدما كان مقررًا لها في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، وقرر الاتحاد الآسيوى نقلها إلى مدينة شنجهاي الصينية، ثم إلى ماليزيا، ليصبح العهد أول فريق لبناني يفوز ببطولة قارية في كرة القدم.

وشهدت الدقيقة 74، بعد ركنية، حولها عيسى يعقوبو، إلى الشباك برأسية صاروخية، وعانى فريق 25 أبريل الكوري، من النقص العددي بعد طرد حارس المرمى، في الدقيقة 26، بسبب عرقلة أحمد زريق عندما كان في وضع انفراد، من على حدود منطقة الجزاء. وقدم العهد اللبناني عروضا مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 11 مباراة دون