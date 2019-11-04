رياضة

الأهلي يؤدي تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث أعطى رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء راحة سلبية للاعبين من مران أمس، وخاض الفريق مرانه في غياب اللاعبين الدوليين، بعد عودتهم للقاهرة ظهر اليوم؛ للانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
وبدأ الأهلي مرانه بجلسة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، لاستكمال باقي الوحدات التدريبية. وأدى أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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ثعبان يثير الذعر في مباراة عكاظ والفيحاء

توقفت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عكاظ ونظيره الفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على «استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية»، ضمن مواجهات دور الـ64 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب اقتحام ثعبان لأرض الملعب، واستشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في الاستاد، لينجحوا في ضبط الثعبان ولجوئهم إلى بعض المعدات بينها عصا، ووعاء، وتم استكمال المباراة بشكل عادي بعدها.
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مران الأهلي في دبي.. تدريبات خفيفة وتقسيمة فايلر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في معسكر الإمارات مساء اليوم الخميس على ملعب أهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر. وخصص توماس بينكيل، مخطط أحمال الأهلي، تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة، لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.
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الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.
فايلر

خبر سار لفايلر قبل موقعة القمة في الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام، وذلك بعد أن تعرض السولية للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.
توماس بينكيل

في الأهلي.. بينكيل يعد برنامجًا استشفائيا للدوليين

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل. ويوجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الإثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدا بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.
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