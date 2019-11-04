الأهلي يؤدي تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين
تحرير:أحمد سعيد
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
مران الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث أعطى رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء راحة سلبية للاعبين من مران أمس، وخاض الفريق مرانه في غياب اللاعبين الدوليين، بعد عودتهم للقاهرة ظهر اليوم؛ للانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
وبدأ الأهلي مرانه بجلسة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، لاستكمال باقي الوحدات التدريبية.
وأدى أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات
وبدأ الأهلي مرانه بجلسة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، لاستكمال باقي الوحدات التدريبية.
وأدى أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
فيما اكتفى محمود متولي بخوض جلسة في الجيم ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا للعودة للمشاركة الجماعية.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس الأهلي، تدريبات منفردة للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، وأدى إكرامي ولطفي تدريبات قوية، في الوقت الذي عاد فيه محمد الشناوي ومجموعة اللاعبين الدوليين إلى القاهرة؛ للانضمام لصفوف المنتخب الوطني.