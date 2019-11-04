الأهلي يؤدي تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث أعطى رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء راحة سلبية للاعبين من مران أمس، وخاض الفريق مرانه في غياب اللاعبين الدوليين، بعد عودتهم للقاهرة ظهر اليوم؛ للانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وبدأ الأهلي مرانه بجلسة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، لاستكمال باقي الوحدات التدريبية. وأدى أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات