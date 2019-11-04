سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
الإفتاء
الإفتاء
رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".
وعقب شلبي، قائلًا: "إن الأصل في الزكاة أن تكون اموال، ويمكن تقديمها في صورة خدمات كان يتم بناء منزل آيل للسقوط وهذا جائز ولا شيء فيه".وردًا على سؤال حكم النذر حال توفيقي في أمر ما بأداء عمرة، فهل يجوز دفع مقابل مادي بدل العمرة لعدم القدرة على السفر، أوضح "شلبي"، أن الأصل في النذر أن يوفى كما هو، فمن
اقرأ المزيد
وزي-النقل-كامل الوزير-يتفقد-محطة مصر (4)

كامل الوزير: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.
عمرو سليمان أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان

أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
محافظ إسكندرية يسلم متضرري الأمطار3

محافظ الإسكندرية يُسلم متضرري الأمطار أجهزة كهربائية

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيء بمنطقة نجع العرب بنطاق حي غرب المحافظة، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أنه جرى حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة لتكون ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة.
احمد-الطيب (1)

الطيب: الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفدًا من ممثلي الكنائس الألمانية برئاسة القس دايفيد جبرة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن تعاليم الإسلام تدعو إلى الأخوة بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع الكنيسة الألمانية لترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الطوائف المسيحية والمسلمين في ألمانيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: «الزوج من حقه إخفاء ماله عن زوجته» (فيديو)

رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن "هل يجوز الصلاة في المواصلات العامة في وضع الجلوس خوفا من فوات موعد الصلاة؟". وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الصلاة في المواصلات العامة لا تجوز، حيث يجب أن ينزل الفرد من وسيلة المواصلات للصلاة، وإذا تعذر عن يقوم الفرد بجمع الصلاة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]