هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

الإفتاء

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".

وعقب شلبي، قائلًا: "إن الأصل في الزكاة أن تكون اموال، ويمكن تقديمها في صورة خدمات كان يتم بناء منزل آيل للسقوط وهذا جائز ولا شيء فيه".وردًا على سؤال حكم النذر حال توفيقي في أمر ما بأداء عمرة، فهل يجوز دفع مقابل مادي بدل العمرة لعدم القدرة على السفر، أوضح "شلبي"، أن الأصل في النذر أن يوفى كما هو، فمن