تين كات مديرًا فنيًّا لاتحاد جدة لمدة موسم

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

تين كات

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، إسناد مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، إلى الهولندي هينيك تين كات، وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن توقيع العقود بين رئيس النادي مع المدير الفني الهولندي واتفقا على جميع الشروط الخاصة بالتعاقد، وتولى تين كات قيادة الاتحاد، خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته لسوء النتائج. وكان الهولندي تين كات مدربا لنادي الجزيرة الإماراتي، في يناير 2016، عندما كان الفريق يصارع من أجل الهروب من المراكز الأخيرة ونجح المدرب الهولندي، في الحصول على المركز السابع في الدوري.

وبالموسم التالي مباشرة 2016- 2017، توج تين كات، بلقب الدوري الإماراتي، كما قدم ملحمة كروية في مونديال الأندية. ويقود محمد العبدلي مهام إدارة الاتحاد بشكل مؤقت، وقاد العميد في 3 مباريات، انتهت بفوز الاتحاد على الوصل الإماراتي، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس، ثم الخسارة أمام أبها والأهلي في دوري المحترفين،