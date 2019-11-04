رياضة

تين كات مديرًا فنيًّا لاتحاد جدة لمدة موسم

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
تين كات
تين كات
أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، إسناد مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، إلى الهولندي هينيك تين كات، وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن توقيع العقود بين رئيس النادي مع المدير الفني الهولندي واتفقا على جميع الشروط الخاصة بالتعاقد، وتولى تين كات قيادة الاتحاد، خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته لسوء النتائج. وكان الهولندي تين كات مدربا لنادي الجزيرة الإماراتي، في يناير 2016، عندما كان الفريق يصارع من أجل الهروب من المراكز الأخيرة ونجح المدرب الهولندي، في الحصول على المركز السابع في الدوري.
وبالموسم التالي مباشرة 2016- 2017، توج تين كات، بلقب الدوري الإماراتي، كما قدم ملحمة كروية في مونديال الأندية. ويقود محمد العبدلي مهام إدارة الاتحاد بشكل مؤقت، وقاد العميد في 3 مباريات، انتهت بفوز الاتحاد على الوصل الإماراتي، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس، ثم الخسارة أمام أبها والأهلي في دوري المحترفين،
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
ثعبان في لقاء فيحاء وعطاظ

ثعبان يثير الذعر في مباراة عكاظ والفيحاء

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الاتحاد

الاتحاد يضع قدمًا في ربع نهائي البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندرى، فوزًا ثمينًا، على نظيره المحرق البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية». سجل أحمد رفعت هدف التقدم، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني، ليحقق زعيم الثغر أسبقية قبل مباراة الإياب، التي ستقام بالبحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويسعى الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في المسابقة، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.
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الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزًا مهمًّا على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية)، أحرز الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 40 و64 ليقودهم لفوز مهم قبل مباراة الإياب التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.
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