تعتمد على المواهب.. السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم في إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي؛ لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وصقله أكاديميًّا ومعرفيًّا. كما عرض