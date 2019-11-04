واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

ترامب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.