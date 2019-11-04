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واشنطن: إيران تمول حزب الله والحوثيين.. ونظامها يرعى الإرهاب

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
ترامب
ترامب
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة، وهي واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي، موضحة أن نظامها هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. وأضافت أورتاجوس، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، أن طهران ليس لديها نية في تغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، كما تواصل مساعدة مليشيا الحوثي التي تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن طهران تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين، داعيًا إياها إلى إطلاق سراحهم، منوهة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تقف مع الشعب الإيراني، وضد النظام الذي هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم.

وحول الشأن اللبناني، قالت الدبلوماسية الأمريكية إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بتقوية ودعم القوات المسلحة اللبنانية.

ترامب (2)

«نعم اعزلوه».. نصف الشعب الأمريكي يريد الإطاحة بترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب برلمانيا وعزله من منصبه، وهو ما يعكس زيادة في تأييد الأمريكيين للإطاحة بترامب خارج البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحوّل في أسباب الانقسام والاستقطاب بين الأمريكيين بهذا الصدد ليصبح أكثر ارتباطا بالأساس الحزبي، ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية ونُشرت نتائجه، اليوم الأحد، يؤيد 49% من الأمريكيين إدانة ترامب وعزله من منصبه بناء على ما سمعوه حتى الآن، فيما أبدى 46% معارضتهم للأمر.
حرائق-الغابات-في-امريكا

مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات بالمكسيك

لقي شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية باخا كاليفورنيا الواقعة شمال غرب المكسيك، إذ ذكرت شبكة «ايه بي سي نيوز»، الاخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن البيان الصادر عن وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، أوضح أن الحريقين أسفرا أيضًا عن تدمير 35 منزلًا في الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
فيسبوك

أمريكا تفتح تحقيقا حول تطبيق «تيك توك» الشهير

فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وذكرت مصادر وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة "بايت- دانس" ومقرها "بكين" على التطبيق الذي كان يعرف باسم "ميوزيكال. إل واي".
الشرطة-الأمريكية (2)

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين. وقالت السلطات، وفقا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
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ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

موسكو: واشنطن تهرب النفط من سوريا بشكل غير قانوني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، "إن واشنطن تهرب النفط بشكل غير قانوني ما يعادل أكثر من 30 مليون دولار شهريا من حقول النفط في شمال شرق سوريا". وأضافت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "الولايات تفرض العقوبات ويقومون هم نفسهم بتجاوزها بتهريب النفط بقيمة تزيد على 30 مليون دولار شهريا من شمال شرق سوريا ويبدو أنهم غير عازمين على تركها "حقول النفط شمال شرق سوريا" في المستقبل المنظور"، مشيرة إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي غير قانونية.
مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
سعد الحريري

«لم أعد أتحمل».. تفاصيل اجتماع الحريري بمسئول حزب الله

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، تفاصيل ما دار في اجتماع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع حسم قرار الحريري بالاستقالة، بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان. ووفقا للمصادر، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، في الاجتماع الذي دار يوم الإثنين، بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي سبب صدمة لخليل، الذي نصحه بعدم الرضوخ لمطالب المحتجين.
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