اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

اتحاد الكرة

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وصرح الزناتي بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة المحلية، حيث ستكون المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يشارك فيها كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، الذي لم تُجْرَ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.

وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات