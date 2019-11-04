رياضة

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وصرح الزناتي بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة المحلية، حيث ستكون المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يشارك فيها كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، الذي لم تُجْرَ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.
وعلى ذلك حدد مدير مسابقات الاتحاد المصري يوم 12 نوفمبر الحالي موعدا لإعلان مواعيد بقية المسابقة بدءا من الجولة السابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد أشار حسام الزناتي إلى تريثه في الإعلان عن مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
الخطيب وتركي‎ (1)

قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
ثعبان في لقاء فيحاء وعطاظ

ثعبان يثير الذعر في مباراة عكاظ والفيحاء

توقفت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عكاظ ونظيره الفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على «استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية»، ضمن مواجهات دور الـ64 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب اقتحام ثعبان لأرض الملعب، واستشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في الاستاد، لينجحوا في ضبط الثعبان ولجوئهم إلى بعض المعدات بينها عصا، ووعاء، وتم استكمال المباراة بشكل عادي بعدها.
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

الجبلاية: قرار تأجيل الدوري يصدر خلال ساعات

اتخذ اتحاد الكرة، قرارًا بتأجيل كل مباريات بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبحسب مصدر في الجبلاية، فإن الإعلان عن القرار بشكل رسمي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، جاء ذلك بعد عدم التوصل لحل بشأن أزمة مباراة الأهلي والجونة، والتي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يعلن رفضه مواجهة الأهلي ويعلن تضامنه مع بيانه

أعلن نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن رفض فريقه خوض مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتحدث شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "نتضامن مع بيان الأهلي الذي رفض فيه الفريق الأحمر لعب أي مباراة، قبل خوض القمة أمام الزمالك وخاصة أنه يصب في مصلحتنا، ويلبي مطالبنا بالعدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة أننا سنكون مجهدين عن الأهلي، بعد أن لعبنا مباراة إف سي مصر اليوم الخميس، فيما لن يقابل الأحمر أي فريق".
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