الزمالك يفوز على جولدي بثلاثية وديًّا

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره جولدي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض، محمد عنتر، أشرف بن شرقي، وكريم بامبو. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كل من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم عمر السعيد.

تنوع أسلوب لعب الزمالك خلال سير اللقاء، ما بين الكرات العرضية، والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو وأوناجم، وهدد مرمى جولدي في أكثر من مرة، لكنه فشل في تسجيل أي هدف، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الشوط الثاني أجرى الزمالك خمسة تغييرات بنزول كريم بامبو وحازم إمام ومحمد عبدالغني ومحمد عنتر