رياضة

الزمالك يفوز على جولدي بثلاثية وديًّا

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
الزمالك
الزمالك
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره جولدي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض، محمد عنتر، أشرف بن شرقي، وكريم بامبو. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كل من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم عمر السعيد.
تنوع أسلوب لعب الزمالك خلال سير اللقاء، ما بين الكرات العرضية، والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو وأوناجم، وهدد مرمى جولدي في أكثر من مرة، لكنه فشل في تسجيل أي هدف، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الشوط الثاني أجرى الزمالك خمسة تغييرات بنزول كريم بامبو وحازم إمام ومحمد عبدالغني ومحمد عنتر
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
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في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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توقفت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عكاظ ونظيره الفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على «استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية»، ضمن مواجهات دور الـ64 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب اقتحام ثعبان لأرض الملعب، واستشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في الاستاد، لينجحوا في ضبط الثعبان ولجوئهم إلى بعض المعدات بينها عصا، ووعاء، وتم استكمال المباراة بشكل عادي بعدها.
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تركي الشيخ: «اللي ضهره ميستحملش اللعب ميلعبش معانا»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن ردود الفعل على التغريدات التي نشرها الرئيس الشرفي السابق للأهلي، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أقدر و أثمن ردود الفعل الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي فهي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".
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مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
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ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
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محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختيار محمود البنا حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
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