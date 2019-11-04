الاستعانة بالقوات المسلحة لإخماد حريق هائل في مصنع بقليوب
تحرير:التحرير
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
حريق
قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه جرى الدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 آخرين من القوات المسلحة، لإخماد حريق مصنع أبو حوا للموتوسيكلات بقليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء أركان حرب أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وكشف المحافظ، أن الحريق اندلع منذ الساعة الخامسة مساءً، في مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200م ثم امتد الحريق إلى مساحه 4200م وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات.وأكد المحافظ أن الوضع تحت دون خسائر في الأرواح أو إصابات حتى
وكشف المحافظ، أن الحريق اندلع منذ الساعة الخامسة مساءً، في مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200م ثم امتد الحريق إلى مساحه 4200م وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات.
وأكد المحافظ أن الوضع تحت دون خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن، جارى تكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الحريق وإخماده.
كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.
وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الموقف، وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع "أبو حوا" لتصنيع الموتوسيكلات، وامتد لمنع التصنيع وقطع الغيار على مساحة 2000 متر دون خسائر في الأرواح حيث يجرى محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها احتراق الكواتش، والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.