الاستعانة بالقوات المسلحة لإخماد حريق هائل في مصنع بقليوب

تحرير:التحرير ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

حريق

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه جرى الدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 آخرين من القوات المسلحة، لإخماد حريق مصنع أبو حوا للموتوسيكلات بقليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء أركان حرب أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكشف المحافظ، أن الحريق اندلع منذ الساعة الخامسة مساءً، في مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200م ثم امتد الحريق إلى مساحه 4200م وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات.وأكد المحافظ أن الوضع تحت دون خسائر في الأرواح أو إصابات حتى