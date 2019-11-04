جريمة

الاستعانة بالقوات المسلحة لإخماد حريق هائل في مصنع بقليوب

تحرير:التحرير ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
حريق
حريق
قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه جرى الدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 آخرين من القوات المسلحة، لإخماد حريق مصنع أبو حوا للموتوسيكلات بقليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء أركان حرب أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وكشف المحافظ، أن الحريق اندلع منذ الساعة الخامسة مساءً، في مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200م ثم امتد الحريق إلى مساحه 4200م وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات.وأكد المحافظ أن الوضع تحت دون خسائر في الأرواح أو إصابات حتى
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ضربوه بـ«طوبة».. إصابة سائق قطار «القاهرة - المنصورة»

أصيب سائق القطار رقم 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة"، ببعض الأحجار في الوجه أثناء قيادته، وهو في طريقه إلى الزقازيق ما بين محطتي "ههيا - أبو كبير"، وأعلنت هيئة السكك الحديدية، تعيين طاقم آخر للقطار لاستكمال رحلته. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، أن أثناء مسير قطار 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة" طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبو كبير قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة عبد السلام صبرى قائد القطار في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعه استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
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عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.
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«عاريان داخل البانيو».. لغز جثتي خليجي وخادمة بالهرم

48 ساعة اختفت خلالها "أ. ش" عن منزل أسرتها بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تسرب الشك إلى داخل والدها وشقيقتها، فأخرج كل منهما هاتفه الجوال للاطمئنان عليها خاصة أنها لم تعتد المبيت خارج المنزل، ومع عدم رد صاحبة السيدة الثلاثينية، قرر الأب وابنته التوجه إلى محل عملها لدى ثري عربي بمنطقة الهرم، طرقا الباب بشدة دون جدوى، فجاءت الخطوة التالية بكسر الباب، ثم بحثا عنها في غرف الشقة حتى وقعت أعينهما على مشهد هو الأصعب، حيث وجدا جثتين عاريتين داخل "البانيو" وبجوارهما متعلقاتهما.
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انهيار منزل سكني من 6 طوابق في بنها ولا خسائر بشرية

انهار منزل سكنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقلت قوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.
حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (12)

اللقطات الأولى لحريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

وصل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح اليوم الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (1)

مصابان في حريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
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